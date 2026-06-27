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Marko Pantić sinoć je iznenada preminuo. Kako smo već pisali Marko je bio novinar koji je obožavao svoj posao, pa je bio gotovo na svakom estradnom događaju koji se održavao.

Marko je bio u dobrim odnosima sa mnogim javnim ličnostima, koje su danas zatečene informacijom da je Pantić prerano napustio ovaj svet. Pevačice Marija Šerifović, Slađa Alegro, Tamara Milutinović i Anđela Ignjatović Breskvica, oglasile su se na društvenim mrežama i tužnim rečima se oprostile od novinara za koga i same kažu da je bio radostan, veseo i dobar čovek.

- Neću kačiti slike, ne znam, zbunio si me najiskrenije. Samo želim da ti se i sad zahvalim za sve što si učinio za mene i moju porodicu. Za moju Milu. Za svaku igračku, rođendansku čestitku... Zbogom Marko - napisala je Slađa Allegro i dodala:

- Znam samo da dokle god budem pevala ovu pesmu, setiću te se: "Opet ću noćas sanjati staru kuću i avliju..." - poručila je pevačica.

- Uvek si bio bleskast, svoj, nepredvidiv, a baš takvog smo te svi voleli. Putuj sa anđelima, Marko. U našim srcima zauvek ostaješ - napisala je Tamara Milutinović, koja je potom objavila njihovu zajedničku fotografiju uz emodžije bele ptice, a na to je dodala još jednu reč: "Prerano...".

1/5 Vidi galeriju Estrada se oprašta od novinara Marka Pantića Foto: Printscrean

- Ako sam se sa nekim iskreno smejala tokom intervuja, to si bio ti... Ne postoje prave reči za ovo, bio si neko sa kime je bilo zadovoljstvo raditi - napisala je Breskica uz fotografiju na kojoj su oboje nasmejani.

I voditelj Darko Tanasijević oprostio se od kolege

- I dalje sam u šoku zbog najgore moguće vesti koju sam primio sinoć i ne znam koga sam sve pozvao da mi neko potvrdi da ipak nije istina. Počivaj u miru, dragi Marko. Hvala na kolegijalnosti, na drugarstvu, na svemu. Nije smelo ovako - poručio je voditelj Pink televizije, Darko Tanasijević.

Pevačica Marija Šerifović oprostila se od Marka putem Instagrama, gde mu je posvetila emotivnu objavu.

- Bog nekada zaista ima planove koje ne razumemo. Pero, putuj nasmejan kakvog smo te svi poznavali - napisala je Marija Šerifović uz njihovu zajedničku fotografiju na kojoj su oboje nasmejani

Oglasili su se i Milan Milošević koji je objavio Markovu sliku i dodao: Prerano je... I ćerka pokojnog Džeja Ramadanovskog, Marija se takođe oglasila i poručila: Počivaj u miru!

Jelena Radanović takođe se oglasila ovim tužnim povodom i podelila potresne detalje. Malo pre nego što se desilo najgore, njih dvoje su se čuli.

- Poslednji snimak koji si napravio bio je Slobin, poslednja poruka koju si poslao bila je meni. I sledeće sekunde si samo otišao. Srećan put u Mir Perce - napisala je Jelena Radanović.