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I dok mnogi misle da je dovoljno samo znati pevati i lepo izgledati kako bi bili na vrhu muziče scene, istina je mnogo drugačija. Osim talenta, želje i upornosti, novac je jedna od stavki koja je ključna za uspeh.

U današnje vreme jedna pesma sa spotom vas može koštati na desetine hiljade evra, a ni ranije nije bilo mnogo drugačije.

Pevačica Mia Borisavljević nedavno je govorila o svojim počecima, pa se prisetila trenutka kada se zadužila 60.000 evra i to kod opasnih ljudi.

- Estrada i sve ono što ona sa sobom nosi nije nimalo naivna. Štaviše, neprestano se nalazite pred najrazličitijim izazovima, što sam najbolje osetila na sopstvenoj koži. Našla sam se na bojnom polju koje mi je nepoznato, sarađivala i sa najnižim i sa najvišim društvenim slojevima i borila se za opstanak. Upravo zbog te borbe zadužila sam se kod jako opasnih ljudi kako bih snimila svoj prvi album - otkrila je pevačica, pa priznala da nije želela da dopusti da je strah parališe, već je hrabro koračala ka svom cilju.

- Nikada nisam želela da me ljudi gledaju kao žrtvu. Kroz ceo život hrabro sam se borila. Svaka situacija za mene je predstavljala izazov i lekciju iz koje sam izvlačila pouke. Strah je emocija koju sam odbacila, jer bi mi samo odmogla. Borila sam se dan po dan, korak po korak i bila sam svesna da sve što pozajmim moram da vratim. Nije postojala druga opcija i nisam imala plan "B" - objasnila je pevačica.

1/6 Vidi galeriju Mia Borisavljević Foto: Printscreen/Instagram

Pozajmila 60.000 evra

Ljude od kojih je za snimanje prvog albuma pozajmila čak 60 hiljada evra okarakterisala je kao opasne.

- Kada kažem da su opasni, mislim na to da nije bilo odugovlačenja i gledanja kroz prste. Nije mi bilo dovoljno da previše razmišljam, već je bilo potrebno da delujem sada i odmah. Vreme je teklo poput peščanog sata, a ja sam njihove reči ozbiljno shvatila. U prilog njihovoj ozbiljnosti govori to što smo potpisali ugovor u Palati pravde! Rok za vraćanje bio je dve godine, ali je kasnije produžen za šest meseci. Nisam smela ni da zamislim šta bi se desilo da ga nisam ispoštovala, to nije bila opcija - rekla je pevačica 2024. godine za "Hajp" televizju.

Pevala za 50 evra

Pevačica je nedavno priznala da je postojao period života kada je pevala za malu svotu novca.