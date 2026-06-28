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Dia Kostić, tek što se pojavila na muzičkoj sceni već je dobila titulu pevačice koja nema dlake na jeziku. Gostujući u jednoj emisiji, Dia je otkrila da joj se pevač Era Ojdanić udvarao, pa je čak hteo i stan da joj kupi, a na pitanje da prokomentariše što njene koleginice sve više i više ulaze u veze sa mnogo mlađim muškarcima, pa između ostalog i Daru Bubamaru, Dia je žestoko odgovorila.

- Dara je neko ko kalja svoje ime sa nekim glupostima u starim godinama. Sebi je napravila ime i sad pred penzijom pričaš o nekim glupostima, da patiš za tim da imaš mlađeg pored sebe... To je ludilo brate mili! - rekla je Dia u emisiji "Hot cast".

1/6 Vidi galeriju Dia Kostić Foto: Kurir

Era Ojdanić je hteo da mi kupi stan

Dia Kostić priznala je da joj se svojevremeno udvarao pevač Era Ojdanić. Kako kaže, toliko je bio zaljubljen u nju da je čak hteo i stan u Vrnjačkoj banji odakle je ona rodom, da joj kupi.

Međutim, Dia na to nije pristala, a sada je u jednoj emisiji progovorila o toj situaciji:

1/6 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Antonio Ahel/ATAImages

- Era Ojdanić je hteo stan da mi kupi u Vrnjačkoj banji, udvarao mi se, zaljubio se u mene. Ali babu da mi izvuče, kakav Era matori šta da radim s njim - poručila je pevačica u emisliji "Hot cast".

Pevačica je govorila i o svom izgledu, a i ako je uradila nekoliko korekcija na svom telu, Dia kaže da ima želju da uradi još neke promene. I ako ima po 800 kubika u grudima, Dia kaže da bi ona još malo to povećala, a želja su joj i silikoni u zadnjici

- Meni je to malo, ja bih želela još malo veće. Volela bih i da uradim zadnjicu i ako mi svi kažu da to ne treba da radim - poručila je Dia u "Hot castu".