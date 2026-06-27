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Luka Vujović uleteo je u radio kako bi se obračunao sa Dačom Virijevićem i kako bi odbranio svoju devojku Anitu Stanojlović od afere "Bajadera".

- Je l' tvrdiš da je imala s*kusalne odnose? Kako možeš da tvrdiš kad nema snimak? Molim te da ne potenciraš tu temu. Ako je Milena provela noć sa Janjušem, ako oni ne potvrde ti ne možeš da tvrdiš. Ti si taj koji nedeljama samo to potencira. Matora nikad nije rekla da postoji snimak gde imaju s*kusalne odnose - rekao je Luka.

- Hoćeš ti da nam objasniš? Mi nagašamo i možemo das mislimo i da je prodavala bajadere - rekao je Dačo.

- Ja ne bih voleo da nosi odgovornost za to. Svako će se normalan povući iz ovog odnosa - rekao je Bebica.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

- Stiglo je hipotetičko pitanje zašto Biljana napolju zove Anitu bajaderom - rekao je Dačo.

- On brani nekoga o čijem životu ništa ne zna, on tako brani svog partnera. Ja ne mogu da pričam da se ona j*bala, samo ona zna šta je bilo u bajaderi. Da li ljudi znaju iz priča ili na neki drugi način to nek oni rešavaju - rekao je Bebica.

- Ako se Asmin kladio onda je normalno da će i dalje da negira. Ja mogu da kažem da je bio flert. Jako je glupo kad voditelj dođe, jako je glupo da tako reaguje - rekla je Matora.

- Mene su juče hteli da naprave lažovom. Ne priča se džabe za sad. Juče su potvrdili da je Anita sedela u krilu Asminu i da je neko nekoga poljubio - rekao je Dačo.

- U tom trenutku je Asmin reako da se kladimo - rekla je Milena.

Pogledajte dodatni snimak:

19:38 STARS EP602 20.06.2026. Izvor: Kurir TV