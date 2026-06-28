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Ana Ivanović okreće novo poglavlje u životu posle razvoda od Bastijana Švajnštajgera. U ljubavnom smislu je ispunjena, o čemu smo već pisali, a na poslovnom planu počela je da se bavi izradom sportske garderobe za žene.

Stvaranje i kreiranje

Ovoga puta njen fokus je na stvaranju odeće namenjene ženama koje žele da spoje udobnost, funkcionalnost i moderan stil. Sa kozmetikom nije uspela jer je obustavila proizvodnju, ali je, kako saznajemo, odlučila da dugogodišnje iskustvo iz profesionalnog sporta pretoči u modni projekat koji će biti namenjen damama svih generacija od profesionalnih sportistkinja do rekreativki koje vode aktivan način života.

1/5 Vidi galeriju Željna novih projekata Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia, VBKS, Printscreen / Instagram



Ideja nove modne linije, kako saznajemo iz sportskih krugova bliskih porodici Ivanović, jeste da Ana želi ženama da ponudi odeću u kojoj će se osećati prijatno tokom treninga, ali i dovoljno moderno da je mogu nositi i van sportskih terena. Kolekcija bi trebalo da obuhvati širok asortiman proizvoda, među kojima će se naći sportske majice različitih krojeva, helanke za trening i svakodnevne aktivnosti, sportske suknje inspirisane tenisom, šortsevi, duksevi i trenerke, sportski topovi, lagane jakne, kao i modni dodaci namenjeni aktivnim ženama.

Poseban akcenat, kako tvrde naši izvori, biće stavljen na kvalitet materijala, udobnost i slobodu pokreta, što je upravo ono što je Ani tokom profesionalne karijere bilo od najveće važnosti. Tokom svoje bogate karijere Ana je nosila opremu vodećih svetskih sportskih brendova i iz prve ruke stekla iskustvo o tome šta jedna sportistkinja očekuje od garderobe. Ideja Aninog projekta nije samo prodaja sportske garderobe, već i motivacija ženama da se više bave fizičkom aktivnošću.

Sve se sprema polako