NOVI BIZNIS NA POMOLU! Ana Ivanović pukla s kozmetikom, sad dizajnira sportsku odeću
Ana Ivanović okreće novo poglavlje u životu posle razvoda od Bastijana Švajnštajgera. U ljubavnom smislu je ispunjena, o čemu smo već pisali, a na poslovnom planu počela je da se bavi izradom sportske garderobe za žene.
Stvaranje i kreiranje
Ovoga puta njen fokus je na stvaranju odeće namenjene ženama koje žele da spoje udobnost, funkcionalnost i moderan stil. Sa kozmetikom nije uspela jer je obustavila proizvodnju, ali je, kako saznajemo, odlučila da dugogodišnje iskustvo iz profesionalnog sporta pretoči u modni projekat koji će biti namenjen damama svih generacija od profesionalnih sportistkinja do rekreativki koje vode aktivan način života.
Ideja nove modne linije, kako saznajemo iz sportskih krugova bliskih porodici Ivanović, jeste da Ana želi ženama da ponudi odeću u kojoj će se osećati prijatno tokom treninga, ali i dovoljno moderno da je mogu nositi i van sportskih terena. Kolekcija bi trebalo da obuhvati širok asortiman proizvoda, među kojima će se naći sportske majice različitih krojeva, helanke za trening i svakodnevne aktivnosti, sportske suknje inspirisane tenisom, šortsevi, duksevi i trenerke, sportski topovi, lagane jakne, kao i modni dodaci namenjeni aktivnim ženama.
Poseban akcenat, kako tvrde naši izvori, biće stavljen na kvalitet materijala, udobnost i slobodu pokreta, što je upravo ono što je Ani tokom profesionalne karijere bilo od najveće važnosti. Tokom svoje bogate karijere Ana je nosila opremu vodećih svetskih sportskih brendova i iz prve ruke stekla iskustvo o tome šta jedna sportistkinja očekuje od garderobe. Ideja Aninog projekta nije samo prodaja sportske garderobe, već i motivacija ženama da se više bave fizičkom aktivnošću.
Sve se sprema polako
- Ana smatra da svaka žena zaslužuje odeću u kojoj će se osećati samouvereno, bez obzira na to da li trenira u teretani, igra tenis, trči u parku ili jednostavno uživa u aktivnom načinu života. Zbog toga će modeli biti dostupni u različitim veličinama, kako bi svaka žena mogla da pronađe komad koji joj odgovara. Kolekciju će, prema planovima, karakterisati jednostavne linije, neutralne boje poput bele, crne, bež i tamnoplave, ali i detalji u nežnim nijansama roze, svetloplave i zelene. Na pojedinim modelima nalaziće se diskretni logo brenda, dok će dizajn ostati sveden i elegantan, po čemu je Ana godinama bila prepoznatljiva-priča naš izvor koji je imao uvid u Anine planove.
Nova sportska linija, po svemu sudeći, neće biti namenjena samo domaćem tržištu. Cilj je da kolekcija bude dostupna širom Evrope, ali i na drugim tržištima, putem zvanične internet prodaje i odabranih sportskih prodavnica. Radiće tim dizajnera, stručnjaka za tekstil i profesionalaca iz modne industrije, koji zajedno sa Anom razvijaju proizvode koji ispunjavaju najviše standarde kvaliteta.