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Ana Ivanović okreće novo poglavlje u životu posle razvoda od Bastijana Švajnštajgera. U ljubavnom smislu je ispunjena, o čemu smo već pisali, a na poslovnom planu počela je da se bavi izradom sportske garderobe za žene.

Stvaranje i kreiranje 

Ovoga puta njen fokus je na stvaranju odeće namenjene ženama koje žele da spoje udobnost, funkcionalnost i moderan stil. Sa kozmetikom nije uspela jer je obustavila proizvodnju, ali je, kako saznajemo, odlučila da dugogodišnje iskustvo iz profesionalnog sporta pretoči u modni projekat koji će biti namenjen damama svih generacija od profesionalnih sportistkinja do rekreativki koje vode aktivan način života.

Željna novih projekata Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia, VBKS, Printscreen / Instagram


Ideja nove modne linije, kako saznajemo iz sportskih krugova bliskih porodici Ivanović, jeste da Ana želi ženama da ponudi odeću u kojoj će se osećati prijatno tokom treninga, ali i dovoljno moderno da je mogu nositi i van sportskih terena. Kolekcija bi trebalo da obuhvati širok asortiman proizvoda, među kojima će se naći sportske majice različitih krojeva, helanke za trening i svakodnevne aktivnosti, sportske suknje inspirisane tenisom, šortsevi, duksevi i trenerke, sportski topovi, lagane jakne, kao i modni dodaci namenjeni aktivnim ženama.
Poseban akcenat, kako tvrde naši izvori, biće stavljen na kvalitet materijala, udobnost i slobodu pokreta, što je upravo ono što je Ani tokom profesionalne karijere bilo od najveće važnosti. Tokom svoje bogate karijere Ana je nosila opremu vodećih svetskih sportskih brendova i iz prve ruke stekla iskustvo o tome šta jedna sportistkinja očekuje od garderobe. Ideja Aninog projekta nije samo prodaja sportske garderobe, već i motivacija ženama da se više bave fizičkom aktivnošću.

Sve se sprema polako

- Ana smatra da svaka žena zaslužuje odeću u kojoj će se osećati samouvereno, bez obzira na to da li trenira u teretani, igra tenis, trči u parku ili jednostavno uživa u aktivnom načinu života. Zbog toga će modeli biti dostupni u različitim veličinama, kako bi svaka žena mogla da pronađe komad koji joj odgovara. Kolekciju će, prema planovima, karakterisati jednostavne linije, neutralne boje poput bele, crne, bež i tamnoplave, ali i detalji u nežnim nijansama roze, svetloplave i zelene. Na pojedinim modelima nalaziće se diskretni logo brenda, dok će dizajn ostati sveden i elegantan, po čemu je Ana godinama bila prepoznatljiva-priča naš izvor koji je imao uvid u Anine planove.
Nova sportska linija, po svemu sudeći, neće biti namenjena samo domaćem tržištu. Cilj je da kolekcija bude dostupna širom Evrope, ali i na drugim tržištima, putem zvanične internet prodaje i odabranih sportskih prodavnica. Radiće tim dizajnera, stručnjaka za tekstil i profesionalaca iz modne industrije, koji zajedno sa Anom razvijaju proizvode koji ispunjavaju najviše standarde kvaliteta.