"JA SAM ČOVEK MILIONER, ALI SVAKE SUBOTE SEDIM NA BUVLJAKU" Taki besna zbog snimak koji je isplivao, Majin otac priznao sve
Radomir Marinković Taki, otac aktuelne učesnice rijalitija "Elita" Maje Marinković, našao se u centru pažnje javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se vidi kako sedi na buvljaku. S obzirom na to da Taki važi za uspešnog preduzetnika, ovakav prizor je iznenadio mnoge i pokrenuo lavinu komentara na internetu.
Na viralnom videu koji kruži internetom, Taki Marinković je uhvaćen kako sedi i odmara na buvljaku, okružen raznom robom koja je karakteristična za takva mesta. Glavni svedok i društvo na ovom mestu bio mu je Majin pas, pomeranac po imenu Leo.
"Sakupljam markice, tu su mi prijatelji!"
Nakon što su se pojavile spekulacije i navodi da se na buvljaku bavi prodajom patika i druge robe, Taki se oglasio za medije i nije krio svoje nezadovoljstvo komentarima.
- Zar neko stvarno misli da ja prodajem na buvljaku? Ti što snimaju mogu da mi popuše! Ja sam svake subote na buvljaku već 30 godina. Skupljam stare markice i novčiće. Ja sam čovek milioner, tamo mi rade prijatelji godinama - izjavio je otac Maje Marinković u dahu koji je svojevremeno pričao gde sakriva novac.
Marinković je dodao da se ljudi danas bave glupostima i podsetio javnost na svoj luksuzni način života, ali i na basnoslovne honorare svoje ćerke, koja važi za jednu od najplaćenijih rijaliti učesnica na ovim prostorima.
"Pišu da ja prodajem patike na buvljaku?! Ja, Taki Marinković?! Ćerka mu u rijalitiju za pola miliona evra i on prodaje patike?! Pa ja, bre, svaku noć pijem Moet i Dom Perinjone i vozim auto od 200.000 evra i ja prodajem patike!" poručio je Taki, stavljajući tačku na sve glasine.
Inače, otac Maje Marinković morao je hitno da se iseli iz stana, jer doživljava neprijatnosti zbog učešća ćerke u rijalitiju.
kurir / informer
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