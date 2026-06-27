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Radomir Marinković Taki, otac aktuelne učesnice rijalitija "Elita" Maje Marinković, našao se u centru pažnje javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se vidi kako sedi na buvljaku. S obzirom na to da Taki važi za uspešnog preduzetnika, ovakav prizor je iznenadio mnoge i pokrenuo lavinu komentara na internetu.

Na viralnom videu koji kruži internetom, Taki Marinković je uhvaćen kako sedi i odmara na buvljaku, okružen raznom robom koja je karakteristična za takva mesta. Glavni svedok i društvo na ovom mestu bio mu je Majin pas, pomeranac po imenu Leo.

"Sakupljam markice, tu su mi prijatelji!"

Nakon što su se pojavile spekulacije i navodi da se na buvljaku bavi prodajom patika i druge robe, Taki se oglasio za medije i nije krio svoje nezadovoljstvo komentarima.

1/6 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić

- Zar neko stvarno misli da ja prodajem na buvljaku? Ti što snimaju mogu da mi popuše! Ja sam svake subote na buvljaku već 30 godina. Skupljam stare markice i novčiće. Ja sam čovek milioner, tamo mi rade prijatelji godinama - izjavio je otac Maje Marinković u dahu koji je svojevremeno pričao gde sakriva novac.

Marinković je dodao da se ljudi danas bave glupostima i podsetio javnost na svoj luksuzni način života, ali i na basnoslovne honorare svoje ćerke, koja važi za jednu od najplaćenijih rijaliti učesnica na ovim prostorima.

"Pišu da ja prodajem patike na buvljaku?! Ja, Taki Marinković?! Ćerka mu u rijalitiju za pola miliona evra i on prodaje patike?! Pa ja, bre, svaku noć pijem Moet i Dom Perinjone i vozim auto od 200.000 evra i ja prodajem patike!" poručio je Taki, stavljajući tačku na sve glasine.

Inače, otac Maje Marinković morao je hitno da se iseli iz stana, jer doživljava neprijatnosti zbog učešća ćerke u rijalitiju.

kurir / informer

Pogledajte dodatni snimak: