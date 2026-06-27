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Čuvena zvezda narodne muzike, Silvana Armenulić, koja je tragično nastradala u saobraćajnom udesu 1976. godine, iza sebe je ostavila naslednicu Gordanu, iz braka sa Radmilom Armenulićem. Gordana je u trenutku majčine pogibije imala svega 12 godina, a neretko je naglašavala koliko joj je odrastanje bez nje bilo mučno i izuzetno teško.

Gostujući svojevremeno u emisiji "Exploziv", Gordana se prisećala kako ju je poznata pevačica stalno vodila sa sobom gde god je bila u mogućnosti, te su izgradile izuzetno čvrstu i blisku vezu.

- Stvarno me je vodila svuda sa sobom kad god je mogla. Nikada nije dozovoljavala da je neko šminka, da joj neko namešta frizuru. Uvek je volela sve sama da odradi. Bila sam pored nje dok je sve to radila i uživala sam - ispričala je Gordana.

Foto: Printscreen

Takođe je dodala da su uživale u zajedničkim trenucima u kuhinji, a otkrila je i čime se danas bavi.

- Volela sam zajedno sa njom da kuvam, da pravim pečurke. Njen otac, moj deda je bio poslastičar, tako da je ona sjajno pravila kolače. Učila sam od nje – istakla je naslednica slavne umetnice, koja se danas opredelila za prosvetu i radi kao profesor matematike.

Mnogobrojni obožavaoci često ističu da je Gordana od majke nasledila neverovatnu lepotu i da izuzetno liči na nju.

U javnosti su počele da kruže razne teorije

Ipak, nakon što se saznalo za tragičan kraj ove estradne dive, u javnosti su počele da kruže razne teorije i nagađanja o njenom stradanju, a sve zbog jednog intervjua koji je dala dve godine pre tragedije.

1/4 Vidi galeriju Silvana Armenulić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/Youtube, Printscreen Facebook/Gordana Goga Armenulić

- Možda sam baš u kafanama u kojima sam nekada pevala, stekla taj strah od budućnosti jer kada muzika ugasne, kada prestanu da zveče čaše i raspevani gosti odu svojoj sreći, svojim kućama, a ja ostanem sama, pitajući se da li za mene postoji sutra – glasila je Silvanina izjava data za „Večernje Novosti“, dok je naslov tog teksta bio „Strepim od budućnosti“

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