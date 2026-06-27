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Popularni par Luna Đogani i Marko Miljković nedavno su se našli u centru pažnje javnosti, nakon što su se sreli oči u oči sa Luninim bivšim, Slobom Radanovićem, a sada su se oglasili i stavili tačku na brojne spekulacije.

Naime, iako su Marko i Luna prokomentarisali taj susret i objasnili da ih nije poremetilo, o tome se danima pisalo i pričalo, a sada su pokazali jedan važan porodični trenutak i time pokazali da je između njih sve u redu.

Njihova ćerka, Mia, uspela je da savlada veštinju plivanja, a ponosna mama se pohvalila na Instagramu.

Foto: Printscreen

Luna je podelila snimak iz bazena na kojem se vidi kako Mia samostalno i hrabro pliva prema svom ocu Marku, dok je on bodri i podržava u tome. Uz ovaj prizor, Luna se kratko oglasila, sledećim rečima:

- Gotovo, Mia pliva - napisala je uz emotikon sa srcima.

O susretu sa Slobom

Podsetimo, Marko Miljković i Luna Đogani osvrnuli su se na susret sa njenim bivšim momkom Slobom Radanovićem na promociji albuma Ivane Boom Nikolić.

Na pitanje da li su se javili odgovorio je Marko.

Evo kako je taj susret izgledao:

01:02 Luna i Sloba oči u oči nakon toliko godina Izvor: Kurir

- Nema razloga - rekao je, a na pitanje da li im je bilo neprijatno Luna je rekla da nije, a Marko je bio rečitiji:

- Nije nam neprijatno, nema razloga. Bilo je pitanje vremena kada ćemo se negde sresti. Nema razloga da se poteže tema koja je bila pre 10 godina ljudi. Davno je stavljena tačka na to - objasnio je on.

O pričama da se razvode

Luna i Marko su tada prokomentarisali nedavne navode da u njihovom odnosu nešto nije kako treba i da se razvode.

1/15 Vidi galeriju Luna Đogani i Marko Miljković Foto: Petar Aleksić, Pritntscreen, ATAIMAGES

- To su samo tračevi koji nas prate već sedam godina. Navikli smo na to, ne opterećujemo se. Nismo dužni da budemo 24 sata pred kamerama kao u rijalitiju. Ako nas nema ne znači da se razvodimo već nam ne prija možda u tom trenutku da se pojavljujemo pošto smo i mi ljudi od krvi i mesa. Treba i nama malo da se ugasimo - rekli su oni.

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