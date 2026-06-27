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Bora Santana došao je u radio kako bi se obračunao sa Hanom Duvnjak i Neriom Ružanjijem.

- Kao što se Aneli bori za svoju proodicu tako imaju pravo i Hana i Nerio. Nju mnogo ponižavaju, ali prvo nek pogledaju sebe u ogledalo - rekla je Boginja.

- Meni je ovo monstruozno da se ponovo izgovaraju ovakve reči. Svaki utorak nas maltretira, zaliva, polila mi je i detetove slike. Aneli kao Neriova tetka to podržava, ovo je sve ovde odvratno - rekla je Hana.

- Ja njih niti diram, niti se svađam sa njima. Psovao ih nisam, ona sad priča. Monstruoznije reči su ona i Nerio meni rekli. Ova se sad bori za plasman i neki apartman. Vidite kakva je ova crkotina. provlači me konstatno!Rekla je da će mi j*bati kuče - rekao je Bora.

Nerio Ružanji Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Printscreen/Instagram, Petar Aleksić

- Meni je moje dete vrednije od ičega. Kuče se kupi na pijaci - rekla je Hana.

- Ako sam ja dkuče kupio na pijaci i ti si dete napravila na ulici - rekao ej Bora.

- Gde si kupio kuče? - pitala je Hana.

U odgajivačnici - rekla je Hana.

- Te fore što nemate gde da živite pa hoćete kod Ivana u Dalamtinku - rekao je Bora.

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19:38
STARS EP602 20.06.2026. Izvor: Kurir TV