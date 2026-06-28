Slušaj vest

Među brojnim hitovima koje su otpevale zvezde estradne scene, nalaze se numere koje ispunjuju stihovi napisani rukom poznatih književnih umetnika. Tako su naši pevači svojom izvedbom neke pesme sačuvali od zaborava, a malo ko zna o kojim je numerama reč.

Duško Trifunović

"Grešio sam mnogo, i sad mi je žao i što nisam više i što nisam luđe" - početni su stihovi koje je zabeležio čuveni Duško Trifunović, a kasnije otpevala legendarna Ana Bekuta, prilagodivši tekst ženskom rodu.

1/5 Vidi galeriju Ana Bekuta u žiži interesovanja Foto: Marko Karović

Pesnik Duško Trifunović je napustio ovaj svet 2006. godine, a kažu da je živeo vanvremenski - između materijalnog i nedokučivog, pesničkog sveta. Takav način života mnogima nije bio shvatljiv. Objavio je više od 85 knjiga, najviše poezije, a napisao je i četiri romana. Oko tri stotine njegovih pesama je komponovano i snimljeno što ga čini književnikom koji je najviše doprineo savremenoj muzici.

1/5 Vidi galeriju Duško Trifunović Foto: Kurir, Printscreen

Ozbljni hitovi napisani su Trifunovićevim perom, a takođe je sarađivao i sa Bijelim Dugmetom, Zdravkom Čolićem i durgim velikim izvođačima, kao što su Arsen Dedić i Željko Joksimović.

"Ima nešto u tom što me nećeš" je antologijska pesma koju je istaknuti pesnik zabeležio, a otpevao ju je Joksimović.

"U namjeri da budemo isti” je proslavljena pesma Arsena Dedića, a stihove je napisao, takođe, Duško Trifunović.

U nastavku su neke od pesama koje su i danas omiljene među publikom, a među njima su i one koje su nezaobilazne na mnogim proslavama.

"Pristao sam biću sve što hoće" - Bijelo Dugme

Na albumu "Doživjeti stotu" iz 1980. nalazi se i numera "Pristao sam biću sve što hoće", a potpisuje je upravo pomenuti srpski književnik.

1/9 Vidi galeriju Grupa "Bijelo dugme" Foto: Privatna Arhiva, MARKO HAJDAROVIĆ, Printscreen/Youtube

"Ima neka tajna veza" - Bijelo Dugme

Pesmu je proslavila rok grupa Bijelo dugme 1974. godine, za koju je muziku komponovao Goran Bregović, a otpevao Željko Bebek

"Glavo luda" - Zdravko Čolić

Objavljena je kao singl 1977. godine, a kasnije se našla na istoimenom albumu "Glavo luda", još jedno je delo Duška Trifunovića koji je osim u književnosti, ostavio dubok trag i kao autor velikih hitova na muzičkoj sceni.

1/7 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: TO Bar, Kurir

Dobrica Erić

Jednu od najpoznatijih pesama koje izvodi Miroslav Ilić, "Devojka iz grada", potpisuje čuveni Dobrica Erić koji je za života bio član Udruženja književnika Srbije i Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju "Adligat" u Beogradu. Tamo se i danas nalazi deo njegove zaostavštine.

1/5 Vidi galeriju Dobrica Erić Foto: Arhiva porodice Erić, Printscreen

"Razboleh se pod trešnjama" - Miroslav Ilić

Još jednoj numeri koju izvodi Miroslav Ilić, "Razboleh se pod trešnjama", tekst postpisuje čuveni pomenuti pesnik. Optevana je još 1976. u formi u kakvoj je danas znamo.

„Bluzo moja, satkana od cveća” - Lepa Lukić

„Bluzo moja, satkana od cveća” napisao je, takođe, Dobrica Erić, a ovu pesmu proslavila je pevačica Lepa Lukić. Čuveni pesnik radio je i sa Verom Ivković i Novicom Negovanovićem, a preminuo je 2019. godine i iza sebe ostavio legendarne tekstove.

1/11 Vidi galeriju Lepa Lukić Foto: Damir Dervišagić

Za razliku od Trifunovića, koji je pretežno sarađivao sa rok izvođačima, uzevši u obzir pojedine izuzetke, Dobrici Erić je bio fokus na narodnim pesmama i lirici koja najčešće pokazuje ljubav prema zavičaju.

Aleksa Šantić

Još jedan od velikih pesnika čiji su tekstovi "ušli" u muziku je svakako i Aleksa Šantić. Naime, njegova "Emina" je vremenom postala popularna sevdalinka izvođena od mnogih jugoslavenskih pevača i pevačica.

1/5 Vidi galeriju Aleksa Šantić Foto: printsreen/youtube/ zvjezd01, Printscreen/ Youtube, Vikipedija

"Što te nema" - Jadranka Stojaković

Jadranka Stojaković je pevačica koja je otpevala pesmu napisanu perom Alekse Šantića koji je u književnosti ostavio neizbrisiv trag. Njegove pesme se inače oslanjaju na emocionalni bol, rodoljublje, ali i ljubavu čežnju. A pevačica je, osim po vrsnoj muzikalnosti, poznata i po svojoj teškoj životnoj priči.

Branko Radičević "Pjevam danju, pjevam noću" - Zdravko Čolić

1/4 Vidi galeriju Branko Radičević Foto: printscreen/youtube/ 1918 ponos, printscreen/youtube/Milos Rajic, printscreen/youtube/ilusions15

Čuveni hit Zdravka Čolića "Pjevam danju, pjevam noću", napisao je Branko Radičević, a pesma je nastala je 1847. godine. Radičević ju je posvetio Vilhelmini - Mini Karadžić, ćerki Vuka Karadžića, prema kojoj je gajio nežna osećanja i navodno bio zaljubljen u nju. Njegova lirika posvećena Mini postala je jedan od najvećih pop hitova na našim prostorima do danas.

Živeo je samo 29 godina, ali je za to vreme ostavio neizbrisiv trag i postao jedan od najznačajnijih srpskih pesnika.

BONUS video: