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Kada se u javnosti pročulo za ljubavnu priču Adriane Kadar i 15 godina starijeg Save Džehverovića, influenserka se našla na stubu srama, a par se dugo borio sa osudama.

Kako je vreme prolazilo, oni su dokazali da je njihov odnos iskren, a danas uživaju u braku u kom su dobili naslednicu Doroteu.

Popularni par, Sava i Adriana, u jednom momentu su rešili da se presele iz Srbije, a sada su došli u svoju zemlju na odmor.

Influenserka je pokazala kako su ona, suprug i ćerkica uživali na vikend odmoru u luksuznoj iznajmljenoj vili. Adriana je sa ćerkom najviše vremena provela u bazenu, a tu je i nastao niz fotografija koje je podelila sa pratiocima na Instagramu.

1/8 Vidi galeriju Adriana Kadar i Sava Džehverović uživaju na odmoru Foto: Printscreen Instagram

Iako žive, naizgled, bajkovitim životom, Adriana je jednom prilikom otvoreno pričala o svojim nesigurnostima i izazovima.

- Nisam znala kako će sve ovo izgledati, ali sam negde u sebi oduvek imala osećaj da sam za to. I onda si došla ti i nekako je sve leglo na svoje mesto. Nije uvek lako, ima dana kada sam umorna, kada se pitam da li radim sve kako treba… Ali onda me pogledaš i sve bude jasno. I još jedna stvar koju sam shvatila - koliko je važno s kim prolaziš kroz sve to. Koliko znači kada imate iste stavove, iste vrednosti, isti pogled na porodicu. Jer ovo nije samo moja uloga… ovo je naše zajedno.A najviše od svega, osećam ogromnu zahvalnost Bogu. Što me je blagoslovio tobom. Što mi je poslao tako predivno dete, pa se često zapitam čime sam ja to zaslužila. I nekako sam mirna, jer znam da gradimo isto. Mesto gde ćeš uvek imati ljubav, sigurnost i razumevanje. I koliko god da sam mislila da znam šta je ljubav… tek sada, sa vama stvarno razumem. Volim vas - napisala je ona nedavno.

1/5 Vidi galeriju Adriana Kadar i Savo Džhverović Foto: Printscreen Instagram

O razlici u godinama

Govoreći svojevremeno o razlici u godinama, Adriana je otkrila kako izgleda njen odnos sa Savom.

- Neverovatno koliko smo, uprkos velikoj razlici u godinama, Sava i ja isti. Ne znam da li postoji stvar u kojoj se ne slažemo, osim što on voli pasulj, a ja ne. Od početka smo pričali o tim životnim stavovima i na taj način smo shvatili koliko smo zapravo jedno za drugo - nedavno je napisala, a potom se osvrnula se na svađu koju su imali.

Ovako izgleda njihov dom u Dubaiju:

1/5 Vidi galeriju Adriana Kadar i Savo Džehverović - stan u Dubaiju Foto: Printscreen

- Iz našeg iskustva period kada je došla Dorotea na svet nam je išao baš glatko. Mnogo smo pričali o svemu što nas čeka, imali razumevanja jedno za drugo. I ono najvažnije, oboje smo bili 100% sigurni u tu odluku. Jednom smo se posvađali još na početku kada se ona rodila jer je bilo manjka komunikacije i ja sam mislila da znam bolje, dok je Sava mislio da zna bolje. Ubrzo smo shvatili gde to vodi i od tada se nismo svađali - zaključila je ona tada.

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