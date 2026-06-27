Slušaj vest

Influenserka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, ovih dana ne odvaja se od supruga Eloja Ruma, kojem pruža bezrezervnu podršku na Svetskom prvenstvu.

Dok on briljira među stativama, ona sa tribina pomno prati svaki njegov potez i sa pratiocima deli emotivne trenutke.

Rum je na meču protiv Ekvadora zablistao sa čak 15 odbrana, čime je bio jedan od najzaslužnijih za odličan rezultat svoje reprezentacije. Sjajne partije nisu prošle nezapaženo, pa je golman dobio još jedno veliko priznanje – uvršten je u tim nedelje, koji se bira među najboljim igračima svih reprezentacija na osnovu učinka tokom protekle sedmice na šampionatu.

Vest je posebno emotivno doživela Zorannah, koja je odmah podelila svoju sreću na društvenim mrežama.

Uz nekoliko njihovih zajedničkih fotografija, kao i slike sa Mundijala na kojima iz sveg glasa bodri supruga sa tribina, priznala je koliko je ponosna na njegov uspeh.

- Dočekao je svoj trenutak slave! Kakva neverovatna nedelja za nas! Moj suprug je izabran u tim nedelje, a ja i dalje plačem od sreće, ako se neko pita.- napisala je uzbuđena influenserka.

1/12 Vidi galeriju Zorannah na Svetskom prvenstvu Foto: Pritnscreen/Instagram

Zorannah prvi put o emocijama

Inače, ovo nije prvi put da influenserka javno govori o emocijama koje proživljava tokom prvenstva. Poslednjih dana više puta je isticala da ne može da zadrži suze zbog uspeha svog supruga, priznajući da svaki njegov dobar nastup doživljava veoma lično.

Njena najnovija objava izazvala je brojne reakcije pratilaca, koji su u komentarima čestitali Eloju na velikom priznanju, ali i Zorani poručili da je lepo videti koliko iskreno i ponosno stoji uz svog supruga u jednom od najvažnijih trenutaka njegove karijere.

Inače, poznato je da Zorannah često putuje zajedno sa Elojem i prisustvuje njegovim utakmicama, a neretko na društvenim mrežama deli detalje iz njihovog zajedničkog života. Ovoga puta pokazala je dani sada podrška ne izostaje, da li na tribinama ili kod kuće te da se raduje svakom njegovom uspehu.

Pogledajte dodatni snimak: