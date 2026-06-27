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Belgrade Music Week nastavio je u velikom stilu. Nakon spektakularnog nultog dana koji su obeležili Jala Brat i Buba Corelli, prvo festivalsko veče donelo je još jedan muzički maraton pred desetinama hiljada ljudi na Ušću.

Euforija je počela mnogo pre prvih tonova. Fanovi su satima čekali ispred festivalskih kapija kako bi zauzeli mesta u prvim redovima i što bliže dočekali svoje omiljene izvođače, potvrđujući još jednom da je Belgrade Music Week događaj koji se ne propušta.

Veče je otvorila Zera, koja je odmah podigla atmosferu, a usledilo je jedno od prvih velikih iznenađenja večeri – na binu je izašao Baka Prase. Njegov nastup izazvao je pravu eksploziju među publikom, a dodatni haos nastao je kada je na scenu pozvao mladog strimera Mihajla Madića, sa kojim je nedavno objavio duet. Iznenađenjima nije bio kraj, pa im se ubrzo pridružio i njegov dugogodišnji prijatelj i saradnik Choda, sa kojim je takođe izveo zajedničku pesmu.

1/23 Vidi galeriju Belgrade Music Week nastavio je u velikom stilu. Nakon spektakularnog nultog dana koji su obeležili Jala Brat i Buba Corelli, prvo festivalsko veče donelo je još jedan muzički maraton pred desetinama hiljada ljudi na Ušću. Foto: Live Production

Atmosferu su potom do usijanja doveli Sajfer, Rimski i Corona, da bi vrhunac večeri usledio izlaskom Devita.

Jedan od najiščekivanijih nastupa festivala počeo je spektakularno – Devito je na bini imao impresivnu scenografiju svemirskog broda, koja je izazvala ovacije čim se pojavila na velikim ekranima. Produkcija kakva se retko viđa, specijalni efekti i niz najvećih hitova pretvorili su Ušće u ogromnu žurku, dok je poseban trenutak večeri bilo njegovo prvo pojavljivanje sa bendom, premijerno upravo na sceni Belgrade Music Week.

Prvo festivalsko veče zatvorila je Elena, koja je energičnim nastupom i svojim najvećim hitovima zaokružila još jedno veče za pamćenje.

Večeras Belgrade Music Week ulazi u drugo festivalsko veče, a publiku očekuju nastupi Dare, Gzuza, 2Soma, Popovske, Nuccija, Crnog Ceraka, Lackua, Djexona i Coje, uz još jedno veče vrhunske produkcije SKYMUSIC, velikih iznenađenja i atmosfere zbog koje je Ušće ovog vikenda centar muzičkih dešavanja u regionu.