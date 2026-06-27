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Mrežom "X" kruži snimak pevačice Jelene Karleuše koji je nastao tokom snimanja novog spota.

Karleuša uveliko radi na novom projektu pod nazivom "Enigma", a deo tog spektakla publika će imati priliku da vidi već 3. jula, u velikom finalu muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".

Kako se može primetiti na snimku, Karleuša se odlučila za smelo i provokativno izdanje - pop diva je potpuno naga, sa sakrivenim bradavicama trakom, dok u prvi plan dolaze njen izvajani stomak i bujne silikonske grudi.

Dramatičan izgled dodatno je naglasila upečatljivim crnim karminom, koji celokupnom vizuelnom identitetu daje dozu misterije i dominacije.

Kako se čuje na snimcima koje je objavio Zoran Birtašević, iza celog projekta stoji strana produkcija, što dodatno podiže očekivanja.

Karleuša, poznata po tome da ne pristaje na kompromise kada je u pitanju umetnički izraz, i ovog puta ide korak dalje, kako vizuelno, tako i muzički.

Pogledajte dodatni snimak: