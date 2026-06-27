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Voditeljka Ana Radulović važi za jednu od najzgodnijih dama u svojoj profesiji, a nedavno je otkrila na koji način uspeva da održi svoju liniju.

Tajna njenog izgleda leži u jednostavnoj salati koju je svakog dana jela u podne, a uz to pila je i šolju tople vode sa limunom. Ona bi, potom, do kraja dana pila samo vodu. Kada je reč o pecivima koja mnogima predstavljaju prepreku ka vitkoj liniji, Ana je birala samo hleb bez glutena.

1/5 Vidi galeriju Ana Radulović Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

Izgubila osam kilograma za osam dana

Ovakav režim ishrane doprtineo je tome da izgubi osam kilograma za samo osam dana.

- Salatu izdvojiti u činiju. Kriške hleba iseckati u kockice, i dodati u salatu. Isto učiniti sa prsima. Dodati maslinovo ulje, so, senf po želji. Sve dobro izmešati, ostaviti 15-20 minuta da slegne. Ovu salatu sam jela svaki dan 8 dana, obično oko 13 časova. Pre toga sam uvek popila šolju tople vode sa malo limuna. Do kraja dana sam pila samo vodu. Za osam dana skinula sam osam kilograma. Ono što je važno jeste da hleb bude bez glutena. Imate da ga kupite i svim bolje snabdevenim marketima i radnjama sa zdravom hranom - rekla je tada Ana.

1/8 Vidi galeriju Ana Radulović u bikiniju Foto: Instagram Printscreen, Printscreen/Instagram, Prinscreen

Evo šta je sve radila na sebi

Kao što je gore napisano, Ana godinama važi za jednu od najatraktivnijih TV lica, a mnogi komentarišu da njena lepota nije prirodna.

Voditeljka je otkrila šta je radila sve na sebi, te da mnoge priče o njenom izgledu nisu istina.

- Radila sam usne i grudi. Botoks radim, ali to kao ne računam. Nailazila sam na komentare da sam radila nos, pa jagodice. Deluje tako jer ja prirodno imam malo veće jagodice. Sklona sam i oticanju, pa možda tako izgleda. Ne dotiču me komentari loši, stvarno se ne opterećujem oko toga. Morala sam u jednom trenutku da raskrstim sama sa sobom, ili da se isključim ili da prolupam - govorila je Ana za full screen media.

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