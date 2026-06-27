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Ivana Korab, poznata manekenka i influenserka, nedavno je otvoreno govorila da se nalazi u procesu vantelesne oplodnje u želji da proširi porodicu.

Ona je iskreno priznala da kroz teške medicinske procedure prolazi tako što se "navije kao robot", znajući da se svaki trenutak bola isplati onog momenta kada bude zagrlila svoje treće dete koje silno želi. Pored svega, ona ne skida osmeh sa lica, a osim što mnogi kažu da je najzgodnija Srpkinja, važi i za jednu od najpozitivnijih osoba sa javne scene.

Foto: Printscreen Instagram

Ivana nije izgubila pozitivan duh ni tokom teških momenata i procedura, a poseduje i ozbiljnu disciplinu kada je reč o treninzima i ishrani. Godinama vodi računa o sebi, te redovno vežba, što se može videti i na novoj fotografiji koju je podelila sa pratiocima na društvenim mrežama.

Mini haljina sa prorezima u kojoj je pozirala pred ogledalom istakla je njenu vitku figuru koja je oduševila sve.

Zategnute noge poznate manekenke su došle u prvi plan, ali i potpuno ravan stomak bez trunke viška, koji ostaje nepromenjen i posle dva porođaja.

Velike oscilacije u raspoloženju zbog hormona

Zbog delovanja hormona, oscilacije u ponašanju umeju biti jake, pa ceo proces vantelesne oplodnje donosi mnogo izazova. U svemu tome, najviše joj pomaže suprug za kog kaže da joj je najveća podrška.

- Sve žene imaju more oscilacija u osećanjima i željama, a kamoli žene koje prolaze kroz hormone. To je tek posebna ’žurka’. Od osmeha do suza dele vas sekunde i zato se i kaže da vam je tokom tog procesa potrebna podrška 'čitavog sela' - kaže manekenka za Hello.

1/8 Vidi galeriju Ivana Korab Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Uz to je objasnila da je VTO zapravo timski posao, a za žene koje se odluče na ovaj korak kaže da su istinski heroji, naročito one koje kroz tu borbu prolaze same i kojima je, kako je rekla, potreban "crveni tepih za svu snagu i hrabrost".

Osim porodice i bliskih ljudi, jedna od najbitnijih stavki bi svakako bio i stručan medicinski tim. Manekenka ne krije da jako veruje svojoj doktorki, a poverenje i jeste ključno. Ivana je, takođe, priznala da javno o svemu govori kako bi svojim savetima i iskustvima pomogla i drugim ženama koje prolaze kroz slične situacije.

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