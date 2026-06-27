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Lili Stevanović Inspektorka, nekadašnja učesnica rijalitija sada tvrdi da je zgrožena ponašanjem Maje Marinković u Eliti 9, pa za nju ima savet da potraži sturčnu pomoć.

Njeno zapažanje je da mlada devojka kao što je Maja na treba da dopušta pojedinosti pred kamerama, tako se osvrnula i na odnos Asmina, Stanije i Aneli. Ona tvrdi da njihov život u Americi, koji je predstavljen kao raskošan, nije u potpunosti bio takav.

1/5 Vidi galeriju Ljiljana Lili Stevanović otkrila da li Milica Kemez ima novog dečka nakon razvoda od Bore Foto: Printscreen Instagram

Najpre, osvrnula se na brojne predrasude koje nastanu kada je reč o njenom izgledu.

- Mnogo je predrasuda o meni, pre svega zbog mog izgleda. Mnogi sumnjaju da sam bila inspektorka, misle da sam radila na nekim šalterima i slično, ali ne. Bila sam baš inspektorka, a to kako izgledam je verovatno ljudima stvaralo predrasude - rekla je ona za Blic.

Potom, otkrila je kako je izgledala ranije.

- Ja ne radim više od 15 godina, nisam naravno ovako neobično izgledala kada sam radila i kada sam počela da se bavim ovim poslom. Nisam izgledala ovako. Imala sam crnu kosu, kasnije sam bila plava, ali je ženama danas drugačije kad rade u policiji, nego tada kad sam ja radila. Atraktivnost žena ima u sebi, može da obuče i džak, ima da zrači pozitivno. To eto, nema veze sa izgledom, harizma je važna - objašnjava.

"Maja ulazi iz kreveta u krevet"

Iskreno je dala svoj sud o učesnicima Elite 9, pa je iskritikovala Maju, iako kaže da je privatno u dobrim odnosima sa njom.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Maja mi je simpatična, ali samo ulazi iz kreveta u krevet, isto radi i mala Sara. Više se ne zna sa kime je bila. Kao da nemaju drugi način da se pokažu u rijalitiju, pa sve ide preko toga. One sve misle da im te šeme imaju perspektivu, onda izađu iz rijalitija i to ništa ne uspe. Zapošljavaju se posle kao voditeljke bez škole i drugih stvari i misle da su uspele u životu. Pa nismo mi budale što smo studirali - priča ona.

"Aneli nije nigde pogrešila, ona mi je favorit"

Kada se osvrnula na Aneli Ahmić, otkrila je da ona ima njenu najveću podršku.

- Ne uspevam previše da pogledam, ali mi je jasno da je Aneli ušla uz priču Stanije i bivšeg partnera, ali sada se ispostavilo da je taj Asmin zaista takav kakvim ga je ona predstavila da jeste. Nije Aneli nigde pogrešila, volela bih da ona pobedi. Nemam ništa ni protiv Stanije, ali Aneli mi je favorit - rekla je za pomenuti medij, pa nastavila.

1/11 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Svi tamo vređaju žene, Kačavenda priča da je Stanija baba, vređa druge žene, a moje je godište. Meni ona nije baba, žena izgleda fenomenalno. Stanija samo više voli pare - objašnjava.

"Stanija je živela kod moje drugarice, jela njenu hranu"

O Stanijinom životu u Americi rekla je sledeće:

Moram da kažem da znam za priču da je Stanija živela u Americi kod moje drugarice. Bila je kod nje, koristila njenu hranu, mnoge slike koje je Stanija kačila na mreže, uradila joj je upravo ta moja drugarica. Asmin je pozajmljivao novac, to sam isto čula. Ne kažem da nije ni sam zarađivao, ali razne stvari su došle do mene. Svi mi volimo novac, ali ne pošto-poto - rekla je.

Lili tvrdi da je Asmin iskorišćavao Staniju.

1/4 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Asmin je Staniju takođe iskoristio, svi su se oni međusobno koristili, Aneli, Asmin, Stanija, sve je to neka korist u njihovom odnosu - zaključila je.

"Strašno je to što Sofija radi sa Danetom"

Lili je istakla svoje iznenađenje aktuelnom situacijom koja se tiče Sofije Janićijević i Daneta.

- Strašno je šta je jedna mlada devojka sebi uradila. Ne bih ni preterivala, ali mnoge mlade devojke rade sličnu stvar. Našle su svoje mesto u društvu, opštile su po rijalitiju i posle se lepo unovčile.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Printscreen, Privatna arhiva Pink

"Maja treba da potraži lekarsku pomoć"

Tokom istog razgovora, Lili je iznela svoje viđenje Majinog ponašanja.

- Mislim da i Maja Marinković treba da potraži lekarsku pomoć. Mislim da opsesivno ulazi u veze da bi opstala u rijalitiju. Trebalo bi da to rešava na drugačiji način, pritom ima te histerije, to malo nije normalno. Strašna je situacija, a ona uvek ulazi sa muškarcima koji su slični - zaključila je Lili.

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