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Već od ranih večernjih sati Ušće je bilo krcato, a hiljade ljudi se slivalo ispred bine željni još jedne noći vrhunske zabave na trećem danu Music Week festivala.

Tražila se karta više, a energija publike mogla je da se oseti na svakom koraku.

Među prvim izvođačima na scenu je izašao Đekson, koji je od prvog takta napravio potpuni haos.

Publika u transu

00:20 Đekson zapalio masu na Music weeku Izvor: Kurir

Publika je uglas pevala svaki stih, telefoni su bili u vazduhu, a atmosfera je iz minuta u minut dostizala usijanje. Hitovi su se nizali jedan za drugim, dok je masa skakala, pevala i nije prestajala da traži još.

Treće veče festivala već sada opravdava očekivanja, a sudeći po energiji koja vlada među posetiocima, provod će trajati do kasno u noć. Music Week je još jednom pokazao zašto važi za jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja leta – prepune tribine, odlična atmosfera i publika koja ne prestaje da đuska najbolja su potvrda da je i ovo veče pun pogodak.

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