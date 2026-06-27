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U toku je teće veče "Music Week" festivala, a mnogo ljudi pristiglo je kako bi slušali svoje omiljene izvođače.

Među prvima koji su izašli na scenu, bio je Đekson, a svojim nastupom privukao je veliku pažnju. Osim dobre muzičke atmosfere, on je svojim fanovima priredio i romantično iznenađenje.

Pogledajte kako je izgledala atmosfera kada je izašao na scenu:

00:20 Đekson zapalio masu na Music weeku Izvor: Kurir

Pao poljubac

Naime, tokom svoje izvedbe, na bini je nastupao sa pevačicom Indođijom s kojom ga često povezuju. Đexon je, inače, njen saradnik, ali i autor koji radi na pesmama, takođe su sarađivali su i na duetskim projektima. Iako je Indođija demantovala priče o njihovoj vezi uz komentar da se on trudi da budu zajedno, te nije želela da uplove u romansu, došlo je do promene situacije.

Ovog puta, dok su zajedno pevali, a publika bila u transu, Đekson ju je poljubio, a naš reporter sa lica mesta je to zabeležio.

Pogledajte u videu ispod momenat kada je pao poljubac:

01:18 Djexon i Indodjija se poljubili na sceni Izvor: Kurir

Sa stilom poput Ariane Grande, dugačkog urednog gustog repa i u beloj odori, ona je blistala na sceni, dok se Đekson odlučio za roze komplet na kratke rukave.

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste momenat kada ju je on podigao, a ona ga nogama zagrlila oko struka dok ju je rukama pridržavao za njen zadnji deo tela.

Pogledajte kako je izgledao taj trenutak:

1/4 Vidi galeriju Đekson i Indođija u zanosu Foto: Kurir

Uložila 15.000 evra u spot

Inače, ona je nedavno uložila više od 15.000 evra kako bi kadrovi u njenom spotu bili na vrhunskom nivou. Pojedine scene snimane su u vili od tri miliona evra, a snimanje su ispratili i reperi Djexon, Coja, kao i popularni tiktoker Bobi.

Foto: Aleksa Milutinović Ledeni

Atmosfera za pamćenje

Publika je uglas pevala svaki stih, telefoni su bili u vazduhu, a atmosfera je iz minuta u minut dostizala usijanje. Hitovi su se nizali jedan za drugim, dok je masa skakala, pevala i nije prestajala da traži još.

Treće veče festivala već sada opravdava očekivanja, a sudeći po energiji koja vlada među posetiocima, provod će trajati do kasno u noć. Music Week je još jednom pokazao zašto važi za jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja leta – prepune tribine, odlična atmosfera i publika koja ne prestaje da đuska najbolja su potvrda da je i ovo veče pun pogodak.

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