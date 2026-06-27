ULOŽILA 15.000 EVRA U SPOT, SAD NASRED BINE LJUBI ĐEKSONA On je hvata za intimne delove, ona zavodljivo đuska: Posle mnogo spekulacija, sad je sve jasno (VIDEO)
U toku je teće veče "Music Week" festivala, a mnogo ljudi pristiglo je kako bi slušali svoje omiljene izvođače.
Među prvima koji su izašli na scenu, bio je Đekson, a svojim nastupom privukao je veliku pažnju. Osim dobre muzičke atmosfere, on je svojim fanovima priredio i romantično iznenađenje.
Pogledajte kako je izgledala atmosfera kada je izašao na scenu:
Pao poljubac
Naime, tokom svoje izvedbe, na bini je nastupao sa pevačicom Indođijom s kojom ga često povezuju. Đexon je, inače, njen saradnik, ali i autor koji radi na pesmama, takođe su sarađivali su i na duetskim projektima. Iako je Indođija demantovala priče o njihovoj vezi uz komentar da se on trudi da budu zajedno, te nije želela da uplove u romansu, došlo je do promene situacije.
Ovog puta, dok su zajedno pevali, a publika bila u transu, Đekson ju je poljubio, a naš reporter sa lica mesta je to zabeležio.
Pogledajte u videu ispod momenat kada je pao poljubac:
Sa stilom poput Ariane Grande, dugačkog urednog gustog repa i u beloj odori, ona je blistala na sceni, dok se Đekson odlučio za roze komplet na kratke rukave.
Ono što je posebno privuklo pažnju jeste momenat kada ju je on podigao, a ona ga nogama zagrlila oko struka dok ju je rukama pridržavao za njen zadnji deo tela.
Pogledajte kako je izgledao taj trenutak:
Uložila 15.000 evra u spot
Inače, ona je nedavno uložila više od 15.000 evra kako bi kadrovi u njenom spotu bili na vrhunskom nivou. Pojedine scene snimane su u vili od tri miliona evra, a snimanje su ispratili i reperi Djexon, Coja, kao i popularni tiktoker Bobi.
Atmosfera za pamćenje
Publika je uglas pevala svaki stih, telefoni su bili u vazduhu, a atmosfera je iz minuta u minut dostizala usijanje. Hitovi su se nizali jedan za drugim, dok je masa skakala, pevala i nije prestajala da traži još.
Treće veče festivala već sada opravdava očekivanja, a sudeći po energiji koja vlada među posetiocima, provod će trajati do kasno u noć. Music Week je još jednom pokazao zašto važi za jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja leta – prepune tribine, odlična atmosfera i publika koja ne prestaje da đuska najbolja su potvrda da je i ovo veče pun pogodak.
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