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Kristina Spalević, voditeljka i bivša zadrugarka, već neko vreme nije u odnosu sa Kristijanom Golubovićem, ocem svoje dece, a zbog nove poruke koja je osvanula na njenom instagramu, mnogi misle da je upravo ovo provokacija Goluboviću!

Kristina je, naime, podelila jedan video snimak koji govori o muškarcima manipulatorima, koja je usijala društvene mreže.

- Znaš li šta se desi kada manipulator shvati da je nad tobom zauvek izgubio moć?! Kada shvati da njegove suze više ne pale, da na njegove ucene više ne reaguješ i da njegove laži više ne mogu probiti tvoje granice - on neće odustati. Ne, manipulatori nikada ne priznaju poraz. Umjesto toga, oni će promeniti bojno polje. Ako više ne mogu kontrolisati tebe, oni će učiniti sve što je u njihovoj moći da kontrolišu ono što drugi ljudi misle o tebi - stajalo je u objavi koju je Kristna podelila na svom instagramu dodavši:

1/3 Vidi galeriju Kristina Spalević Foto: Printscreen

Kakav je*eni šablon. Neko ovo treba da čuje danas.

"Prijavila sam ga, pretio je da će objaviti intimne snimke"

Podsetimo, Kristina je, gostujući u jednoj emisiji, govorila o Kristijanu i paklu kroz koji prolazi zbog njega.

- Poslednja tri meseca, otkad smo se razišli, mnogo sam aktivnija na društvenim mrežama. Danas više govorim zbog drugih žena nego zbog sebe, jer sam ja šest godina ćutala i trpela. Trenutno je najveći izvor internet nasilja prema meni upravo moj bivši partner, kroz svoje lajvove na TikToku i drugim mrežama. Ljudi komentarišu moje majčinstvo, izgled i privatni život, stvari koje niko sebi ne bi smeo da dozvoli - rekla je Spalević.

Govoreći o komentarima koje svakodnevno dobija, navela je da ju je iznenadilo ko najčešće ostavlja uvredljive poruke.

- Kada pogledam profile ljudi koji me vređaju, u velikom broju slučajeva to su žene starije od 50 godina. To su bake sa unucima na profilnim fotografijama. Zapitala sam se zašto je to tako i mislim da mnoge nisu imale hrabrosti da žive život kakav su želele, pa danas osuđuju druge žene koje su donele drugačije odluke - kazala je.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

Posebno je govorila o periodu nakon razvoda, navodeći da su, prema njenim rečima, uvrede postale još brutalnije.