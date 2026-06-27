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Maja i Alen Hadrović su poznati rijaliti par koji su nakon takmičenja u "Zadruzi" promenili živote i povukli se u svoju oazu mira.

Njih dvoje su se počastili nekretninom u centru Beograda, međutim, doneli su oduku da izgrade i ozbiljnu luks vilu na Kosmaju, a koristiće je za beg iz gradske gužve, kao i za privatni posao u svrhu izdavanja.

Maja i Alen su sada sa ponosom pokazali kadrove na kojima su njihovi naslednici na velelepnom imanju.

Foto: Printscreen Instagram

Mališani se ouštaju na ležaljkama dok je ispred njih veliki bazen orkužen zalenilom. Maja i Alen su ovim prelepim prizorom oduševili pratioce na mrežama, a pozitivni komentari o eksterijeru samo su se nizali.

Vila koštala skoro 200.000 evra

Ovaj poznati rijaliti par ima dvoje dece, ćerku Angelinu i sina Vuka. Međutim, Maja iz prvog braka ima starijeg sina Andriju kog Alen gleda kao svoje dete.

1/7 Vidi galeriju Maja i Alen Hadrović Foto: Printscreen/Instagram

- Nije prešlo tu cifru i tako je bilo kao što sam još pre rekao, jako blizu i mislim da će biti to kada sve završimo. Ovo je sve za uživanje, jedan stan u Beogradu koliko košta i koliko treba da se uloži tako i ovo, vidite predivni bazen i nikad kraja trošku. Najskuplje me je izašao bazen, ljudi koji rade znaju da za šta god se uhvatiš, da je i skupo. Još kada majstori osete da se ne razumeš onda te deru po ušima - iskren je bio Alen, prenosi Blic.

1/8 Vidi galeriju ALEN I MAJA HADROVIĆ ULOŽILI 200.000 € ZA VILU NA KOSMAJU: Bazeni, uređeno dvorište, a za palme dali malo BOGATSTVO (FOTO) Foto: Pritnscreen/Instagram

- Ako Bog da sledeće godine imaćemo još tri vile, manjeg kapaciteta i manji bazen, ali za odmor. Još jedna ovde na Kosmaju i u Barajevu se sprema sa budućim učesnikom “Elite“ bazen manje površine i tri kontejnera što se prave i na Kosmaju. Još tri vile, ali malo ću pričati da se nešto ne izjalovi - zaključio je.

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