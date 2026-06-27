RIJALITI PAR SAGRADIO KUĆU VREDNU 200.000 EVRA Pokazali kadrove luksuznog imanja, pa jasno poručili: Ako Bog da, imaćemo još tri vile (FOTO)
Maja i Alen Hadrović su poznati rijaliti par koji su nakon takmičenja u "Zadruzi" promenili živote i povukli se u svoju oazu mira.
Njih dvoje su se počastili nekretninom u centru Beograda, međutim, doneli su oduku da izgrade i ozbiljnu luks vilu na Kosmaju, a koristiće je za beg iz gradske gužve, kao i za privatni posao u svrhu izdavanja.
Maja i Alen su sada sa ponosom pokazali kadrove na kojima su njihovi naslednici na velelepnom imanju.
Mališani se ouštaju na ležaljkama dok je ispred njih veliki bazen orkužen zalenilom. Maja i Alen su ovim prelepim prizorom oduševili pratioce na mrežama, a pozitivni komentari o eksterijeru samo su se nizali.
Vila koštala skoro 200.000 evra
Ovaj poznati rijaliti par ima dvoje dece, ćerku Angelinu i sina Vuka. Međutim, Maja iz prvog braka ima starijeg sina Andriju kog Alen gleda kao svoje dete.
- Nije prešlo tu cifru i tako je bilo kao što sam još pre rekao, jako blizu i mislim da će biti to kada sve završimo. Ovo je sve za uživanje, jedan stan u Beogradu koliko košta i koliko treba da se uloži tako i ovo, vidite predivni bazen i nikad kraja trošku. Najskuplje me je izašao bazen, ljudi koji rade znaju da za šta god se uhvatiš, da je i skupo. Još kada majstori osete da se ne razumeš onda te deru po ušima - iskren je bio Alen, prenosi Blic.
- Ako Bog da sledeće godine imaćemo još tri vile, manjeg kapaciteta i manji bazen, ali za odmor. Još jedna ovde na Kosmaju i u Barajevu se sprema sa budućim učesnikom “Elite“ bazen manje površine i tri kontejnera što se prave i na Kosmaju. Još tri vile, ali malo ću pričati da se nešto ne izjalovi - zaključio je.
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