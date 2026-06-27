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Reper Đekson nakon nastupa na trećoj večeri festivala Music Week otvorio je dušu i govorio o emocijama koje mu je, kako kaže, ovaj događaj doneo.

U izjavi za medije, Đekson je istakao da mu je ovogodišnji Music Week bio poseban ne samo zbog nastupa i publike, već i zbog privatnog života, naglasivši da je na festivalu upoznao ljubav.

„Music Week mi je doneo ljubav“, poručio je reper, dodajući da je zaljubljen u pevačicu Indođiju.

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Đekson pronasao ljubav na festivalu Izvor: Kurir

Kako je rekao pred našim kamerama, Đekson je otkrio da su se emocije među njima brzo razvile tokom festivalskih dana, te da su, kako je rekao, „od večeras zajedno“.

Iako detalje svoje veze nije želeo previše da komentariše, jasno je stavio do znanja da mu je ovaj nastup i ceo Music Week donio, kako kaže, novu životnu etapu – onu u kojoj ljubav zauzima centralno mesto.

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