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Marko Janjušević Janjuš ponovo je uspeo da privuče pažnju gledalaca u rijalitiju „Elita 9”, i to u trenutku kada su ostali učesnici još spavali.

Naime, dok je kuća bila u potpunoj tišini, Janjuš je iskoristio priliku da ode u kupatilo i okupa se. Međutim, miran početak jutra ubrzo je prerastao u scenu koja je izazvala reakcije na društvenim mrežama i među fanovima rijalitija.

Dok se tuširao, Janjuš je, u svom prepoznatljivom stilu, počeo da peva, pretvarajući kupatilo u improvizovanu binu. Kao prvi „broj” svog solističkog nastupa odabrao je pesmu „Jarane, jarane” od Halida Muslimovića, koju je izveo ispod tuša, potpuno opušten i raspoložen.

Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Ovakvi momenti nisu nepoznati kada je Janjuš u pitanju, jer je i ranijih sezona često umeo da zabavlja cimere i publiku spontanim performansima, bilo kroz humor, pevanje ili komentare koji brzo postanu viralni.

Njegov jutarnji „koncert pod tušem” još jednom je potvrdio zašto je jedan od najprepoznatljivijih i najkomentarisanjih učesnika rijalitija „Elita”.

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