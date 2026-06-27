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Bivša učesnica Elite 9, Aleksandra Jakšić, gostojući u emisiji progovorila je o svojoj najvećoj neprijateljici Mileni Kačavendi, ali i o vranicama koje je imala sa Markom Janjuševićem Janjušem.

 - Nismo Kačavenda i ja počele sukob od Janjuša, mi imamo sukob od prvog dana. Ona je mene izvređala jezivo, nikad takve uvrede na konto mog deteta i porodice nisam čula. Nikad neće doći do pomirenja, sve ću da joj pakujem i radim, a ona neće znati. Ja sam igrač iz senke. Janjuš mi je bio prva osoba sa kojom sam mogla da napravim neku zvrčku i da ih zezam. Mi smo ušli u neku pričicu i meni je bilo zanimljivo. Ja sam rekla da je ona silno zaljubljena u njega i on joj je bio bolna tačka. Uzela sam joj jednog prijatelj, momka, on je bio sa mnom. To je bila prva stvar koja je povredila. Koliko god ja nju da ne volim, ona je imala nešto emotivno sa Janjušem.

Kako je jutros, odlukom publike sa najmanjim procentom glasova, napustila "Elitu 9", oglasila se Aleksandra Jakšić Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAIMAGES

- Možda niko ne bi ništa loše rekao za taj odnos, da ona nije ispričala tako. Ona ozbiljno voli da popije, ona se ubije od alkohola da je jezivo, pa je možda i sa Janjušem bilo tako. Žene popiju po 10 piva, pa gde to ima!?

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2soma izjava pred nastup na Music Week-u Izvor: Kurir