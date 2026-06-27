- Nismo Kačavenda i ja počele sukob od Janjuša, mi imamo sukob od prvog dana. Ona je mene izvređala jezivo, nikad takve uvrede na konto mog deteta i porodice nisam čula. Nikad neće doći do pomirenja, sve ću da joj pakujem i radim, a ona neće znati. Ja sam igrač iz senke. Janjuš mi je bio prva osoba sa kojom sam mogla da napravim neku zvrčku i da ih zezam. Mi smo ušli u neku pričicu i meni je bilo zanimljivo. Ja sam rekla da je ona silno zaljubljena u njega i on joj je bio bolna tačka. Uzela sam joj jednog prijatelj, momka, on je bio sa mnom. To je bila prva stvar koja je povredila. Koliko god ja nju da ne volim, ona je imala nešto emotivno sa Janjušem.