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Reper 2soma privukao je veliku pažnju domaće javnosti svojim usponom na muzičkoj sceni i čestim nastupima koji pune klubove. Tako ovog puta, peva na festivalu "Music Week" pred mnogobrojnom publikom.

On je razgovarao sa okupljenim medijskim ekipama na trećoj večeri ovog festivala, među kojima je bio i Kurir. Isprva je otkrio šta nas očekuje na bini.

1/4 Vidi galeriju 2SOMA Foto: Oneya

- Biće nas jedno dvadesetak na sceni. Očekujte nešto neviđeno do sada, malo smo izašli iz zone komfora - rekao je, a onda otkrio šta se dešava sa njegovom verenicom.

- Moja verenica će biti sa mnom na bini, gde drugde - ponosno kaže pred našim kamerama.

"Hajp je ogroman"

2soma ne krije da je očekivao reakcije publike kakve jesu, te ističe da je zadovoljan kako sve prolazi.

- Očekivao sam ovakve reakcije publike, hajp je ogroman - rekao je, a potom se osvrnuo na duet sa Teodorom Popovskom, za koji kaže da je duet godine.

1/5 Vidi galeriju Teodora Popovska i Relja Torino ostali prijatelji posle razlaza Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić

- Brojevi ne lažu. Super je bilo sarađivati sa Popovskom. Super je devojka - objasnio je i istakao da ima pozive da nastupa po zemljama u regionu.

"Snalazio sam se, bilo je svega i svačega"

Na pitanje medijskih ekipa o njegovom dosadašnjem životu, rekao je da se oprobao u različitim sferama.

Pogledajte šta je sve rekao:

03:37 2soma izjava pred nastup na Music Week-u Izvor: Kurir

- Svašta nešto sam radio pre pevanja. Probao sam po hotelima, zanimao me je turizam. Snalazio sam se, kao svaki muškarac. Bilo je svega i svačega - iskreno je priznao.

"Dragan Kojić Keba je moj prijatelj"

Pred nastup je istakao da će mu se na bini pridružiti specijalni gost, Dragan Kojić Keba, te otkrio detalje njihovog odnosa.

1/9 Vidi galeriju Dragan Kojić Keba Foto: Zorana Jevtić, Printscreen

- Sa mnom će biti specijalni gost, Dragan Kojić Keba. Nisam ga nagovorio, on je moj porodični prijatelj. Ja ću biti kod njega na Tašmajdanu kad bude nastupao. Skontao sam se sa njim, što on kaže, muzika je beskonačna - rekao je.

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