Slušaj vest

Reper Nući dao je izjavu za medije neposredno pre izlaska na binu treće večeri festivala Music Week, gde je govorio o aktuelnim trendovima u muzici, ali i o svom privatnom stavu prema kupovini preko popularnih platformi.

Na pitanje o svakodnevnim navikama i trendovima, Nucci je istakao da nikada ne koristi i ne kupuje preko platforme Temu, dodajući da jednostavno nije tip koji prati takve navike potrošnje.

04:31 Nucijev intervju na Music Weeku Izvor: Kurir

Pored toga, osvrnuo se i na stanje na muzičkoj sceni, naglasivši da veruje da ovaj muzički pravac i dalje ima snažnu publiku i da njegova popularnost ne opada.

Kako je naveo, interesovanje za ovakvu vrstu muzike i dalje je veliko, kako među mlađom publikom, tako i na festivalima poput Music Weeka, gde se svake godine okuplja veliki broj fanova.

Pogledajte dodatni snimak: