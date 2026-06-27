"NIKADA NE KUPUJEM NA TEMU" Nući otvorio dušu pred nastup na Music Weeku, evo šta je sve rekao
Reper Nući dao je izjavu za medije neposredno pre izlaska na binu treće večeri festivala Music Week, gde je govorio o aktuelnim trendovima u muzici, ali i o svom privatnom stavu prema kupovini preko popularnih platformi.
Na pitanje o svakodnevnim navikama i trendovima, Nucci je istakao da nikada ne koristi i ne kupuje preko platforme Temu, dodajući da jednostavno nije tip koji prati takve navike potrošnje.
Pored toga, osvrnuo se i na stanje na muzičkoj sceni, naglasivši da veruje da ovaj muzički pravac i dalje ima snažnu publiku i da njegova popularnost ne opada.
Kako je naveo, interesovanje za ovakvu vrstu muzike i dalje je veliko, kako među mlađom publikom, tako i na festivalima poput Music Weeka, gde se svake godine okuplja veliki broj fanova.
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