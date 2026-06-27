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- Ja sam Dara, kako ste? - počela je na srpskom čuvena Dara, Bugarka koja se proslavila hitom na Evroviziji, "Bangaranga". Ona ne prestaje da izaziva euforiju, gde god se pojavi, a sada je pevala Beograđenima na krcatom festivalu, teće večeri "Music Week-a".

Potom, ona je nastavila priču na engleskom jeziku.

- Ovo je posebno veče za mene, ovo je moj prvi put u Beogradu, želim da znate da ćete imati sjajnu žurku, želim da igrate, pa da počnemo - rekla je ona i podigla atmosferu do usijanja.

Pogledajte kako je izgledao njen nastup:

01:16 Dara Bangaranga na Music Week festivalu u Beogradu Izvor: Kurir

Dara ne krije svoje uzbuđenje, a nakon trijumfa na Evroviziji, sada je svojim nastupom na "Music Week-u" dokazala da je euforija na pomen njenog imena sasvim opravdana. Ona je vešto plesala u izazovnoj crvenoj haljini koja joj je brutalno stajala.

U međuvremenu, Dara radi na svom novom albumu, dok njena međunarodna karijera nastavlja da raste. Posle sve većeg broja velikih svetskih izvođača koji poslednjih godina dolaze u Srbiju, jasno je da publika sa ogromnim interesovanjem prati svaki njen naredni korak.

1/4 Vidi galeriju Dara je postala najveći pop fenomen Evrope Foto: Tsvetan Ignatovski

Jedno je sigurno, Bangaranga odavno nije ostala samo evrovizijska pobednička pesma. Postala je fenomen koji i dalje ne jenjava, a malo je izvođača koji su za tako kratko vreme uspeli da izazovu toliku pažnju publike širom planete.

Zapevala Cecinu "Kukavicu"

- Jeste li spremni? - pitala je Dara, a potom, bacila publiku u trans svojom izvedbom Cecine pesme "Kukavica". Hiljade telefona bilo je usmereno ka njoj.

00:44 Dara Bangaranga peva "Kukavicu" Izvor: Kurir

- Želela bih da budem Ceca na jedan dan, ovo je sjajno, volim ovu energiju - rekla je ona nakon što je videla reakciju publike na "Kukavicu".

Atomsfera usijana

Telefoni su bili u vazduhu, a atmosfera je iz minuta u minut dostizala usijanje. Hitovi su se nizali jedan za drugim, dok je masa skakala, pevala i nije prestajala da traži još.

Treće veče festivala opravdalo je očekivanja, a sudeći po energiji koja vlada među posetiocima, provod će trajati do kasno u noć. Music Week je još jednom pokazao zašto važi za jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja leta, prepune tribine, odlična atmosfera i publika koja ne prestaje da đuska najbolja su potvrda da je i ovo veče pun pogodak.

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