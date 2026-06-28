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Ivona Polumenta ušla je u deveti mesec trudnoće i uskoro će na svet doneti svoje treće dete. Buduća mama je tik pred porođaj proslavila 32. rođendan, a suprug Dado priredio joj je posebno iznenađenje i odveo je na porodičnu proslavu.

Ivona je na svom Instagram profilu podelila fotografije sa proslave, otkrivši kako je Dado okupio najbliže članove porodice i njihovu decu. Budući da do porođaja odbrojava poslednje dane, rođendan je protekao u mirnoj i opuštenoj atmosferi, u jednom restoranu.

Ipak, najveću radost doneli su joj pokloni koje je dobila od svoje dece – dirljiva rođendanska čestitka i njen omiljeni slatkiš, koji su joj izmamili osmeh na lice.

Foto: Preent Screen

- Srećan rođendan mama! Hvala ti što me voliš čuvaš i uvek brineš o meni. Volim te najviše na svetu. Hvala ti što si najbolja mama na svetu - glasila je čestitka.

- Proslavljam 32 godine i ulazak u 40. nedelju. Hvala ti Bože - napisala je u opisu objave Ivona.

"U trudnoći dobijam injekcije"

1/8 Vidi galeriju Ivona Polumenta Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

Ivona je nedavno govorila o zdravstvenim problemima.

- Imam i hipotireozu i hašimoto. Otkrila sam u prvoj trudnoći, već sa 21 godinu. Ali dobro, nek mi je to najmanja briga. Sve je u glavi. To je stanje sa kojim naučiš da živiš, slušaš svoje telo i vodiš više računa o sebi. Najvažnije je da ne živimo u strahu i da ne dozvolimo dijagnozi da upravlja našim životom." - napisala je Ivona na Instagramu i otkrila kako je saznala da ima trombofiliju.

- Tako sto sam imala pobačaj između prve i druge trudnoće i doktorica me odmah nakon toga poslala na sve analize gde se ustanovila trombofilija. Rečeno je da se prilikom sledeće trudnoće odmah obratim hematologu koji mi je postavio terapiju. Ubadam se svaki dan u stomak celu trudnoću i drugu i evo sad treću. Prvu trudnoću sam iznela bez toga, nisam ni znala. Kako moj doktor kaže, to je sedmica na lotou koju ne želiš da dobiješ - napisala je Ivona.