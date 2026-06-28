Slušaj vest

Majka Stanije Dobrojević, Slavica Dobrojević, prvi put je javno govorila o porodičnoj tragediji koja je zauvek promenila život njihove porodice, ali i o brojnim izazovima sa kojima su se godinama suočavali.

Foto: Printscreen/ Instagram

U iskrenoj ispovesti prisetila se najtežih trenutaka iz ratnog perioda, kada je ostala bez supruga. Kako je ispričala, Stanijin otac je tog dana izašao iz kuće uveren da će se ubrzo vratiti, ne sluteći da će to biti poslednji put da ga porodica vidi živog. Vest o njegovoj smrti zauvek je promenila njihove živote, a Slavica je ostala sama da podiže decu i izbori se sa svim životnim nedaćama.

Istakla je da je upravo taj bolan gubitak odredio dalji tok njihovih života, ali da uprkos svemu nikada nije odustala od borbe. Kako kaže, najveća želja joj je bila da svojoj deci pruži sigurnost, ljubav i podršku, te da ih izvede na pravi put, bez obzira na teške okolnosti kroz koje su zajedno prolazili.

- Neverovatno da se neko izruguje tako strašnom tragedijom u kojoj je jedna porodica izgubila sve. Stanijin otac je imao samo 40 godina kada je tih nesrećnih devedesetih poginuo braneći svoje ognjište. Ostala sam sama da podižem i vaspitavam svoju decu. Učila ih da budu dobri ljudi i da ne mrze nikog. Zato je Stanija i dala pristup Asminu jer nije bila naučena da mrzi posle svega što je naša porodica doživela. Ali, nažalost, Stanija je dala pristup ne čoveku druge vere, već lošem čoveku, zato i doživljava danas ove primitivne uvrede od nekog ko za bolje i drugacije očigledno ne zna - šokirana je Slavica, koja se osvrnula na provokacije Asmina i Maje na račun njenog sina, Stanijinog brata.

Progovorila o ćerki Staniji

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen/Instagram

Govoreći o Staniji, Slavica je naglasila da je njena ćerka od malih nogu bila uporna, vredna i borbena, te da je upravo zahvaljujući svom karakteru uspela da ostvari uspešnu karijeru.

- Mi ne volimo što je Stanija ušla u rijaliti - to je bio njen izbor i njena odluka. Naš izbor je da se javno ne eksponiramo, ali, što se tiče Stanije, ona u nama uvek ima podršku i imaće je zauvek. Ja sam jedna majka koja je ponosna na svoju decu jer sam ih odgojila da vole i poštuju ljude, da ne gaje mržnju u sebi zbog svega što nam se dogodilo, jer mržnja može da te uništi. I ponosna sam kakvi su ljudi ispali. Oni su danas ljudi koji brinu o meni, čuvaju me i štite baš onako kako sam ja njih pazila kada smo ostali sami, oni bez oca, ja bez svog supruga - objasnila je Slavica, pa je potom progovorila o Stanijinom poslednjem susretu sa ocem

- Stanija je obožavala svog oca. Tog kobnog jutra je zagrlio čvrsto, izljubio i rekao:"Tata će se vratiti". Nikad se nije vratio. Zamislite kakav je to utisak ostavilo na dušu jedne male devojčice. Ne, ne možete ni da zamislite. A moja Stanija, borac u svakom smislu, dusa nežna, lomljiva... Nije imala sreću da sretne pravog partnera sa kojim bi išla kroz život. Ali ona ide sama, tako mala i sićušna... I ne da se, gradi i stvara svoj zivot. Ne gubi vreme čekajući princa da joj sve gotovo servira, već pravi svoje gnezdo sama, ako bude sreće da ga napuni sa još članova, ako ne - Bog je tako hteo. A hteo je da živi svoj život i uživa - ispričala je Slavica za Pink.rs.

Slavica se razočarala u Asmina Durdžića

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Instagram/slavicadobrojevic, Printscreen/ Instagram

Poseban deo razgovora odnosio se na Stanijin bivši odnos sa Asminom Durdžićem. Slavica nije krila razočaranje, navodeći da smatra da njena ćerka nije dobila iskren odnos kakav je zaslužila.

- Što se tiče Asmina, ovaj rijaliti ga je ogolio. On, nažalost, ne voli ni sopstveno dete, a kamoli nekog drugog. Uložio je maksimalan trud da se lažno predstavi i da nas prevari da je dobar covek - rekla je ona, a potom se osvrnula na komentare pojedinaca koji se pitaju čime se Stanija bavi i kako zarađuje za život. Ne mogu da verujem da ljudi u 21. veku uopšte postavljaju takva pitanja kada je tehnologija toliko napredovala, a mogućnosti ogromne da svako obrazovan i vredan može da sedi kući za svojim laptopom i kreira svoj biznis plan i buduću zaradu - objasnila je Slavica