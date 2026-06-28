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Pevačica Rada Manojlović još jednom je potvrdila da važi za jednu od najangažovanijih zvezda na domaćoj estradi. Naime, trenutno ima čak 49 zakazanih nastupa, a poslednji termin u kalendaru rezervisan je za kraj jula 2027. godine.

Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić

Nakon što je nedavno otkrila da je promenila tim i raskinula saradnju sa bivšim menadžerom, kojeg je optužila da ju je potkradao, Rada je vođenje karijere poverila svojoj sestri. Kako je i sama istakla, od tada joj posao cveta, što potvrđuje i prepun raspored nastupa.

Pevačica je na svom Instagram profilu podelila spisak zakazanih nastupa, otkrivši da joj je kalendar gotovo potpuno popunjen. Među datumima se nalazi i nastup zakazan za 24. jul 2027. godine, što pokazuje da je angažovana više od godinu dana unapred.

Ranije, podsetimo, je objavljeno da je za 70 nastupa Rada zaradila čak 350.000 evra. Ukoliko nije menjala cenu nastupa to znači da će zasad u narednih godinu dana pevačica zaraditi oko 245.000 evra, a čak i više od toga s obzirom da i dalje ima neke slobodne datume u međuvremenu.

Htela da napusti estradu

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, Rada je jednom prilikom govorila o menadžeru.

- Shvatili smo da me potkrada kada se moja sestra posvađala s dečkom i došla kod mene. Počela je da broji novac i kaže: ‘Ovde fale pare!'. Za šest meseci sam zakinuta za sumu sa više od pet nula - rekla je pevačica.

- Ja sam dotle došla i rekla sam da ću da radim samo kako ja hoću. Bila sam spremna da se vratim u selo i da pevam po šatrama, ali me niko neće krasti. Posle 16 godina velikih svetala, velika je hrabrost i luksuz reći "ne" - ispričala je Rada u emisiji "Magazin In".