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Milica Pavlović godinama intrigira javnost svojim privatnim, a naročito ljubavnim životom. Iako se trudi da emotivne veze sačuva daleko od očiju javnosti, jednom prilikom nije krila ko je muškarac koji je osvojio njeno srce.

Foto: Petar Aleksić

Reč je o Nikolasu Saveljiću, vaterpolisti i sinu nekadašnjeg crnogorskog fudbalera Niše Saveljića.

Iako je njihovu romansu neko vreme uspešno skrivala od javnosti, Milica je u gostovanju kod Ognjena Amidžića prvi put otvoreno govorila o njihovom odnosu i otkrila pojedine detalje ljubavne priče koja je svojevremeno privukla veliku pažnju medija.

1/4 Vidi galeriju Bivši dečko Milice Pavlović Foto: Preent Screen

- Ja sam bila sa Nikolasom, priznajem. Ne znam zašto sam to krila. Bili smo godinu i po dana zajedno. Mi smo se viđali svuda. I jednom kada je došao u Beograd i uhvatili su nas zajedno. Ja sam teška osoba. Kada smo šetali Kalemegdanom, stavljala sam kapuljaču - rekla je ona i dodala da mu je upoznala i majku i istakla da nisu raskinuli, jer se nisu voleli, već zbog fizičke udaljenosti.

Emotivno o baki i deki

1/7 Vidi galeriju Milica Pavlović na promociji novog albuma "Caka" Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, pevačica Milica Pavlović oduvek je isticala koliko je bila vezana za baku i deku sa kojima je odrasla. Nakon njihove smrti ništa nije isto u njenom životu, a sada je istakla da oseća nenadoknadivu prazninu.

Milica je rekla da je prvi put shvatila koliko je kuća prazna ove zime, kada je preskočila odmor i ostala u svom domu.

Stigao je januar, a ja po prvi put nakon velikog broja uspešnih koncerata, turneja i uspeha albuma "Posesivna bivša" nisam otputovala iz Srbije da malo odmorim, kao što to inače radim. Odlučila sam da spakujem kofer i krenem u svoj Bunibrod. Potpuno sam smetnula sa uma da će mi dani daleko sporije prolaziti u zatvorenom prostoru, s obzirom na to da je zimski period. Ne mogu da kažem da sam bila usamljena, viđala sam se i sa komšijama, družila se sa rođacima...Međutim, kada sam u jednom trenutku ostala u četiri zida i shvatila da je kuća prazna, da sam tu sama, a da dolaze Badnje veče i Božić bilo mi je jako teško. Shvatila sam da mog deke i moje bake nema i da su zaista "otišli"...Rekla sam sebi: "Okej, nećeš da kloneš, hajde da vratiš onu jaku Milicu" - rekla je Milica za Tv Prva.