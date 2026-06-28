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Marko Janjušević Janjuš nedavno je iznenadio gledaoce kada je u rijalitiju progovorio o svom ugovoru i honoraru za učešće u "Zadruzi 9 Eliti", temi o kojoj učesnici uglavnom izbegavaju da govore.

Foto: Printscreen

Sve je počelo kada je ugledao cimera Uroša Stanića i njegov nesvakidašnji stajling, što ga je potpuno zateklo. Zbog prizora koji je video Janjuš nije krio iznenađenje, pa je u jednom trenutku spontano započeo razgovor koji je otišao u sasvim neočekivanom pravcu.

U žaru razgovora dotakao se i svog honorara, otkrivši detalje o zaradi u rijalitiju. Njegovo priznanje brzo je privuklo veliku pažnju gledalaca, budući da se o finansijskim uslovima učesnika retko javno govori.

– Malo mi je bilo da napolju zarađujem 14.000, hoću 19.000. Pa eto – izjavio je Janjuš, šokirajući sve, a zatim je poentirao i pomenuo navodnu ukupnu cifru koju je dobio za učešće u ovom formatu.

– Nisu mi za džabe dali 400.000 evra – odjeknulo je imanjem.

Da li je ovo zaista stvarna cifra iz njegovog ugovora ili samo deo Janjuševe rijaliti igre i provokacije, ostaje da ispratimo, ali jedno je sigurno – ovom izjavom je definitivno zapalio društvene mreže i podigao prašinu.

"Kajem se što ga nisam još jednom zagrlio"

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Podsetimo, Janjuš se zbog smrti brata raspao na komade, pa priznao zbog čega se kaje, te sebi ne oprašta što nije više vremena provodio s bratom.

- Jedino što se kajem jeste što više vremena nismo provodili zajedno, ali to je život, kada odrasteš, svako ide na svoju stranu, pogotovo ja, koji sam imao drugu porodicu. Ne kajem se jer nisam mogao da mu pomognem, znam da nisam, ali se kajem što ga nisam barem zagrlio onako kao kad je bio mali, kad sam ga grlio i ljubio da se mami žalio da ne može da izdrži koliko ga gnjavim... Mnogo sam ga voleo, mnogo... On je bio moje sve... - rekao je Janjuš.