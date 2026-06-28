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Bivša učesnica rijalitija "Zadruga", Dalila Dragojević, već neko vreme uživa u novom životu u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon što se sa partnerom Markom preselila u Njujork, njih dvoje odlučili su da naprave predah od svakodnevice i otputuju u Las Vegas, grad poznat po luksuzu i zabavi.

Foto: Preent Screen

Dalila je na svom Instagram profilu podelila fotografije sa putovanja, pokazujući kako provodi vreme u jednom od najpoznatijih svetskih turističkih centara.

Za ovu priliku odabrala je ležernu letnju kombinaciju u belim tonovima, koju je upotpunila slamnatim šeširom i sunčanim naočarima. Ipak, najveću pažnju privukli su njeni luksuzni modni detalji.

Na fotografijama se može videti da je bivša zadrugarka prošetala skupocenu torbu prestižnog svetskog brenda, čija se vrednost, prema dostupnim cenama, kreće od oko 2.500 do više od 3.200 evra, zbog čega su mnogi komentarisali da Dalila očigledno ne štedi kada je reč o modi.

1/4 Vidi galeriju Dalila Dragojević uživa u Americi Foto: Preent Screen

Uz nju je savršeno uklopila i brendirane papuče sa istim prepoznatljivim printom, za koje je morala da izdvoji između 750 i 1.100 evra.

Dalila je pokazala i kako sa Markom uživa u bioskopu, a nema sumnje sa se u Vegasu ludo provode.

Turbulentna prošlost ostavljena iza nje

Njen trenutni luksuzni životni stil u Americi sa dečkom Markom potpuna je suprotnost onome što je preživljavala pre nekoliko godina.

Podsećamo, Dalila je dospela u centar nezapamćenog medijskog skandala tokom učešća u "Zadruzi 5", kada je javno, pred milionima gledalaca, prevarila svog tadašnjeg supruga Dejana Dragojevića sa Filipom Carom. Ovaj ljubavni trougao mesecima je tresao region, a nakon izlaska iz rijalitija, usledio je i zvaničan razvod od Dejana.

1/6 Vidi galeriju Pobednik Zadruge 5, Dejan Dragojević, posle dosta vremena se pojavio u emisiji "Amidži šou" Foto: Pink

Dok Dalila obilazi Las Vegas i troši hiljade evra na dizajnerske komade, njen bivši suprug Dejan Dragojević potpuno je promenio svoj život. On uživa u miru daleko od sličnih skandala i, kako je nedavno odjeknulo u javnosti, sa svojom novom partnerkom s nestrpljenjem iščekuje dete.