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"Veliki brat" prvi je rijaliti program koji se pojavio na našim prostorima. Ukućani su tada preko noći postali popularni i za njih je znao čitav region. Neki od njih potpuno su se povukli sa javne scene, dok su neki ostali upamćeni po jezivin nesrećama i tragedijama koje su okončale njihov život.

Kuća velikog brata obavijena je velom tajni, s obzirom da su mnogi učesnici ovog formata postali akteri užasnih događaja. Zbog toga godinama unazad postoji teorija da je kuća u kojoj je sniman pomenuti rijaliti ukleta i da su tadašnji takmičari zbog toga doživeli lične i porodične tragedije, koje su obeležile njihov život.

Psiholozi su svojevremeno tvrdili da svi oni koji se odlučuju na učešće u ovakvim emisijama već imaju narušeno psihičko zdravlje, skloni su agresivnom ponašanju, a život u izolaciji samo pogoršava njihovo stanje.

Međutim, prvi tragični slučaj koji se dogodio bivšem rijaliti učesniku je potpuno šokirao naciju.

Naime, učesnik prve sezone, Antal Skendžić, ubio je svoju majku i završio u zatvoru. Nakon izlaska njegovi napadi nisu su utišali, te je ubrzo upao u dom svoje bake, pretivši joj ubistvom ukoliko mu ne prepiše svoju nekretninu.

Foto: Preent Screen

Nakon toga, pokojnom pevaču Bori Drljači, koji je takođe bio deo pomenutog rijalitija, tada je preminula supruga, koja je izvršila samoubistvo.

Sledeća u nizu tragedija i dalje pamti čitav region, a to je smrt pevačice Ksenije Pajčin, koju je nej tadašnji partner, maneken Filip Kapisoda, usmrtio, a potom i sebi presudio.

Naime, ljubavni je pre tragedije doživeo udes u selu Lisović, dok su putovali do Ksenijine vikendice. Mnogi smatraju da je maneken namerno izazvao nezgodu, jer je dva meseca kasnije počinio stravični zločin u stanu u kom su zajedno živeli.

1/8 Vidi galeriju Ksenija Pajčin i Filip Kapisoda Foto: Printscreen You Tube, Printscreen, Dado Đilas

Poslednji među nastradalima je Dalibor Andonov Gru, koji je poginuo u septembru vozeći kajt na Dunavu, a u Velikom Bratu je zauzeo drugo mesto.

Takođe, pogibija troje učesnika Elmira Kuduzovića, Stevana Zečevića Zeke i Zorice Lazić, koji su stravično nastradili u saobraćajnoj nesreći i tada je odlukom produkcije ukinuto snimanje Velikog brata.

1/11 Vidi galeriju KURIR NA MESTU UŽASA U ZEMUNU: Ovde je nastradao poznati reper Dalibor Andonov Gru! (KURIR TV) Foto: Nemanja Nikolić

Još tokom emitovanja prve i jedine sezone "Operacije Trijumf", snimane u istoj kući u kojoj se odigravao i "Veliki brat", dogodile su se čak tri smrti. Prvo su Danijel Pavlović, a potom i Đorđe Gogov ostali bez dede. Mesec dana nakon toga već sada pokojnoj Marini Tucakovićiznenada je preminuo sin Miloš Radulović, star samo 24 godine i to je razlog zbog kojeg je ona napustila projekat.

1/5 Vidi galeriju Marina Tucaković Foto: Printscreen/Youtube/City, Dragana Udovičić, Luka šarac

Učesnica istog takmičenja, tada 20-godišnja Milica Majstorović, pokušala je da se ubije, navodno zbog tereta tadašnje popularnosti, nesrećne ljubavi i depresije koja ju je pratila.

Adnan Babajić, pobednik šoua "Operacija Trijumf", imao je saobraćajnu nesreću, a dva dana pred zakazanu svadbu preminula mu je majka.

Nakon toga je ćerka Milića Vukašinovića preminula nakon što se ugušila usled predoziranja lekovima.