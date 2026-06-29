JEZIVA SUDBINA RIJALTI UČESNIKA Ubistva, samoubistva i udesi! Nakon boravka u ovoj kući, život im se promenio iz korena!
"Veliki brat" prvi je rijaliti program koji se pojavio na našim prostorima. Ukućani su tada preko noći postali popularni i za njih je znao čitav region. Neki od njih potpuno su se povukli sa javne scene, dok su neki ostali upamćeni po jezivin nesrećama i tragedijama koje su okončale njihov život.
Kuća velikog brata obavijena je velom tajni, s obzirom da su mnogi učesnici ovog formata postali akteri užasnih događaja. Zbog toga godinama unazad postoji teorija da je kuća u kojoj je sniman pomenuti rijaliti ukleta i da su tadašnji takmičari zbog toga doživeli lične i porodične tragedije, koje su obeležile njihov život.
Psiholozi su svojevremeno tvrdili da svi oni koji se odlučuju na učešće u ovakvim emisijama već imaju narušeno psihičko zdravlje, skloni su agresivnom ponašanju, a život u izolaciji samo pogoršava njihovo stanje.
Međutim, prvi tragični slučaj koji se dogodio bivšem rijaliti učesniku je potpuno šokirao naciju.
Naime, učesnik prve sezone, Antal Skendžić, ubio je svoju majku i završio u zatvoru. Nakon izlaska njegovi napadi nisu su utišali, te je ubrzo upao u dom svoje bake, pretivši joj ubistvom ukoliko mu ne prepiše svoju nekretninu.
Nakon toga, pokojnom pevaču Bori Drljači, koji je takođe bio deo pomenutog rijalitija, tada je preminula supruga, koja je izvršila samoubistvo.
Sledeća u nizu tragedija i dalje pamti čitav region, a to je smrt pevačice Ksenije Pajčin, koju je nej tadašnji partner, maneken Filip Kapisoda, usmrtio, a potom i sebi presudio.
Naime, ljubavni je pre tragedije doživeo udes u selu Lisović, dok su putovali do Ksenijine vikendice. Mnogi smatraju da je maneken namerno izazvao nezgodu, jer je dva meseca kasnije počinio stravični zločin u stanu u kom su zajedno živeli.
Poslednji među nastradalima je Dalibor Andonov Gru, koji je poginuo u septembru vozeći kajt na Dunavu, a u Velikom Bratu je zauzeo drugo mesto.
Takođe, pogibija troje učesnika Elmira Kuduzovića, Stevana Zečevića Zeke i Zorice Lazić, koji su stravično nastradili u saobraćajnoj nesreći i tada je odlukom produkcije ukinuto snimanje Velikog brata.
Još tokom emitovanja prve i jedine sezone "Operacije Trijumf", snimane u istoj kući u kojoj se odigravao i "Veliki brat", dogodile su se čak tri smrti. Prvo su Danijel Pavlović, a potom i Đorđe Gogov ostali bez dede. Mesec dana nakon toga već sada pokojnoj Marini Tucakovićiznenada je preminuo sin Miloš Radulović, star samo 24 godine i to je razlog zbog kojeg je ona napustila projekat.
Učesnica istog takmičenja, tada 20-godišnja Milica Majstorović, pokušala je da se ubije, navodno zbog tereta tadašnje popularnosti, nesrećne ljubavi i depresije koja ju je pratila.
Adnan Babajić, pobednik šoua "Operacija Trijumf", imao je saobraćajnu nesreću, a dva dana pred zakazanu svadbu preminula mu je majka.
Nakon toga je ćerka Milića Vukašinovića preminula nakon što se ugušila usled predoziranja lekovima.