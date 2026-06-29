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Milić Vukašinović jedva je preživeo sahranu ćerke Maje Avdibegović, koja je preminula 2018. godine u 35. godini. On je tada u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir, plačući i drhtavim glasom, priznao da se 20 godina borio da spase ćerku iz kandži narkomanije.

Foto: Printscreen

Roker je tada na samom početku intervju priznao da je za smrt ćerke, saznao preko novinarke Kurira.

- Na najgori mogući način. Novinarka Kurira je pozvala Suzanu. Mi nismo imali pojma o čemu se radi jer smo tek stigli iz Sarajeva. Bio sam u šoku. Suzana je odmah otvorila portal i videla vest. Slali smo joj poruke kad smo stigli u Beograd, na koje nam nije odgovorila. Suzana ju je tu noć zvala i nije joj se javila. Mislili smo da je zaspala ili je izašla. Navika nam je bila da se stalno čujemo s njom i to je bio prvi put da od nje nije bilo ni traga ni glasa.

Roker se prisetio da je malo pre smrti imala kratkotrajnu romansu sa mlađim dečkom.

- Suzana je pozvala moju bivšu ženu Veru, a ona joj je rekla: „Šta ćemo sad, Maje nema.“ Tada smo shvatili da nije laž, istina je! Otišli smo ponovo u Sarajevo, a prethodno smo tamo bili desetak dana. Maja je tada bila super raspoložena. Našla je i mlađeg dečka, rodila se ljubav. Nažalost, morala je s njim da raskine jer su njegovi roditelji bili protiv te veze. Ona je to razumno prihvatila. Kad smo našli Majin telefon, spojili smo kockice. Videli smo poruke koje je razmenjivala s dečkom i doktorom koji ju je lečio na psihijatriji. Napisala je da osim „zolofta“ i „persen“ neće uzimati ništa. Pitala ga je može li da pojača dozu terapije, on joj nije odgovorio.

"Čekali smo da nam tužilac da potvrdu da smrt nije bila nasilna"

1/6 Vidi galeriju Milić Vukašinović nedavno je napustio bolnicu u kojoj je proveo četiri meseca zbog amputacije noge Foto: Printscreen Pink

- Stan je bio zapečaćen i nismo mogli da uđemo. Rađen je uviđaj, a mi smo čekali da nam tužilac da odobrenje. Njeno telo je već bilo na obdukciji. Tada nismo mogli da preuzmemo ni odgovornost oko sahrane. Čekali smo da nam tužilac da potvrdu da smrt nije bila nasilna. Kad se to zaključilo, krenuli smo s pripremama. Usput sam saznao sve najsitnije detalje njene smrti - tvrdi Milić, a onda je progovorio o obdukcionim nalazima.

- Obdukcioni nalazi pokazali su da se nije predozirala, već da se ugušila. Moguće da je ona na svoju ruku uzela jaču dozu lekova, zatim popila pola šolje kafe i eto... (Milić počinje da plače, prim. aut.)

Maja je mrtva pronađena u kupatilu.

- U kupatilu sam zatekao crne fleke povraćke između kade i šolje. To su tragovi kafe koju je popila. Videli smo i neku šerpu sa čajem, možda je i on doprineo mučnini. Kažu da joj je kosa bila vlažna, verovatno od umivanja. Mrtvu su je našli na podu u kupatilu. Užas!

Na sve moguće načine trudio se da svoju ćerku izbavi iz kandži narkomanije.

- Problem je što je zakon takav kakav je. Ja kao roditelj, kad vidim i primetim problem, bez obzira na to što je punoletna, moram da imam pravo na neke stvari. Da sam mogao mimo nje da potpišem nešto, možda bi sve to bilo drugačije. Ali po zakonu ona mora dati svoj pristanak. Odavno bih ja nju poslao na lečenje. Strašno je kad činiš sve što možeš da pomogneš svom detetu, a ne uspeš.

Roker je priznao da je nakon rata krenula lošim stopama.

1/5 Vidi galeriju Ćerka Milića Vukašinovića Foto: Marija Dejanović, Printscreen/Facebook, Privatna Arhiva

- Ona je posle rata ušla u drogu. To traje već dve decenije. Strašne stvari je preživljavala. Svaki put kad mi zazvoni telefon, ja pomislim da me zovu da mi jave da nje više nema. Već 20 godina čekam da mi jave da je umrla. Ja sam bio spreman! Njoj je užasno smetalo što nije mogla da pobedi zavisnost. A ja sam mojoj bivšoj ženi Veri rekao da ne pravimo decu jer će biti na mene i imaće moju genetiku. Ja sam svašta radio u životu, ali sam izašao iz toga, a moje dete nije.

Milić je otkrio i da se najviše trudila da pobedi zavisnost zbog dece.

- Nije ona toliko pričala, ali majka kojoj uzmu decu mnogo pati. Nije bitno da li ima istorijat od drogiranja, ali taj majčinski nagon je najjači. Znam da ju je to strašno bolelo, a ona je znala da mora pobediti zavisnost i vratiti decu. Ja sam joj govorio da joj ih neće vratiti ako se ne stabilizuje. Zaista, posle lečenja na klinici i onog rezanja vena, ona je zaista bila vrlo stabilna i razumna. Imala je motiv da vrati sinove.

Roker je na samom kraju intervjua otkrio da su njeni najbliži jako loše podneli tu vest.

- Išao sam tamo. Mislim, kako? Otac im je bio i rekao im da im se majka predozirala. Možete misliti kakav je to šok bio za njih. E, onda smo Suzana i ja otišli kod dece i ja sam obojici objasnio da im se mama nije predozirala, već je bila na nekim lekovima, da joj je pozlilo i da se ugušila tokom povraćanja. Rekao sam im istinu.