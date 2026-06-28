Slušaj vest

Sandra Afrika zaradu od nastupa i muzičkih platformi, pametno je uložila. Kako saznaju domaći mediji, pevačica je sa svojim bivšim verenikom Aleksandrom Moskovljovićem Mikišom, a sada njenim menadžerom, pre nekoliko godina pokrenula je unosan privatni biznis. Novac koji su zaradili od muzike uložili su u gradnju zgrada.

Dve luksuzne zgrade

U pitanju su dve zgrade, koje se nalaze u Šapcu, a pevačica i njen bivši verenik su od jedne zgrade zaradili čak dva miliona evra, dok je druga od 11 stanova još u fazi izgradnje. Ipak, kako su procenili od nje će uzeti 1.700.000 evra, pisali su domaći mediji 2023. godine.

- Sandra je postala prava investitorka, odlično se razume u biznis u koji ju je uveo bivši dečko. Ona i Mikiša su posle raskida postali poslovni partneri koji odlično funkcionišu. Kada su stanove u prvoj zgradi rasprodali brzinom svetlosti i uzeli dva miliona evra, odmah su uložili novac u izgradnju druge, čiji se radovi privode kraju. Većinu stanova su prodali u sivoj gradnji. Jedan fudbaler, čije ime kriju, kupio je penthaus od 200.000 evra. Taj stan je najskuplji, ima tri sobe i celom dužinom terasu, kao i dva kupatila. Ostali stanovi koštaju oko 150.000 evra. Svaki stan ima svoje parking mesto, a zgrada ima obezbeđenje koje brine o sigurnosti svih stanara - kaže izvor blizak pevačici i dodaje da se te zgrade nalaze u Šapcu.

1/6 Vidi galeriju Pevačica Sandra Afrika iz prvog reda prati koncert svog kolege Saše Kovačevića Foto: Damir Derviašagić, Damir Dervišagić

- Izgrađene su po najmodernijim standardima, a imaju sisteme koji doprinose manjoj potrošnji energije. Svi stanovi su luks, jer se vodilo računa o materijalima koji su korišćeni za zidove, podove, stolariju i grejanje. Niko ne može da veruje da takvi stanovi postoje u Šapcu. Zato su se i prodali tako brzo, jer su imućni ljudi želeli da žive baš u takvim zgradama - dodao je izvor za "Informer".

Kupila stan u Beogradu

Inače, pevačica još uvek u Beogradu živi kao podstanar. Plaća kiriju 1.000 evra, a uskoro se selis svoj stan, koji je nedavno kupila, a koji uveliko sređuje.