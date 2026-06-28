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Mnogi gledaoci su očekivali veliko finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", ali ih je sačekalo iznenađenje kada su shvatili da završna emisija nije na programu.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Iako su pojedini verovali da će pobednik biti proglašen već ovog vikenda, veliko finale zakazano je za 3. jul. Informacija je postala poznata nakon objave PR tima Jelene Karleuše, u kojoj je navedeno da će pevačica upravo tokom finalne večeri predstaviti svoj novi projekat.

Zbog toga će publika ipak morati da sačeka još nekoliko dana kako bi saznala ko će odneti pobedu u aktuelnoj sezoni ovog muzičkog takmičenja.

https://x.com/lompr79087/status/2069697109641580962?s=20

"Menadžer JK je otkrio da 3.7, u finalu Pinkovih zvezda izlazi balada, a 7.7 u Amig Show biće predstavljena dva spota i te dve pesme će biti brze”, navodi se u objavi na društvenim mrežama.

Prošle subote održano polufinale

1/20 Vidi galeriju Pinkove zvezde Foto: Printscreen

Podsetimo, prošle subote održano je polufinale koje je obeležila prava drama i niz kontroverznih odluka žirija. Voditelj Ognjen Amidžić tada se obratio publici i članovima žirija, osvrćući se na način glasanja i odluke koje su izazvale brojne reakcije

– Mislim da imamo četiri kandidata u baražu... Poštovani gledaoci, poštovani žiri, pratili smo ovo takmičenje jako dugo i došli smo na korak do finala, i pratili smo šta se dešava danas, glasovi žirija, čudne odluke, čudne situacije. Kada vi izaberete nekoga, produkcija se ne meša, ako je klimavo, produkcija ulazi da potvrdi jer biramo finaliste. Kada vi odlučite da neko ide u baraž i ovih četvoro je večeras u baražu, lično mislim da ste svi vi videli njih u finalu, žiri nije. Reći ću vam, pošto je ovo poslednja emisija ovakvog karaktera, od sledeće sezone će produkcija uticati drugačije na samo takmičenje i drugačiji će biti glas produkcije... I sada mi treba da izaberemo troje koje će ispasti i samo jednog koji će ići u finale – rekao je Amidžić.

Međutim, usledio je potpuni preokret. Umesto da samo jedan takmičar iz baraža izbori mesto u završnici, produkcija je odlučila da svim kandidatima pruži šansu da se bore za pobedu.

– Zato će večeras produkcija uraditi to da svi odu u finale. Poslednji put i pred narednu sezonu se pazite šta će produkcija raditi – saopšteno je tokom emisije.

Za titulu pobednika u velikom finalu boriće se: Damiano Roi, Kenan Hadžić, Džan Imamović, Đorđe Jovanović, Mervan Mehmedović, Daria Subotić, Elsan Pilica, Ana Jokić, Igor Lošić, Ognjen Inđić, Robert Selinger, Dragana Mitrović, Luka Đokić, Jovan Gavrilović i Miodrag Đokić, koji su se direktno plasirali u finale.

Njima su se nakon baraža pridružili i Anja Tabak, Irma Topolović, Haris Kajević i Stefan Cekić.