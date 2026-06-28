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Poznati pevač Stanko Nedeljković Bađi odlučio je da proda svoju nekretninu u beogradskom naselju Medaković. Reč je o prostranoj kući površine oko 270 kvadrata, koja se nalazi na placu od 4,04 ara.

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Foto: Printscreen Grand

Kako se navodi u oglasu koji se pojavio na društvenim mrežama, cena je fiksno određena i iznosi 380.000 evra.

Za one koji nisu u mogućnosti da kupe nekretninu, pevač je ponudio i opciju izdavanja, po ceni od 800 evra mesečno, što dodatno privlači pažnju potencijalnih zakupaca.

Takođe, Bađi je otvoren za zamenu za stan u Beogradu vrednosti od 150.000 do 200.000 evra, uz vašu doplatu, navodi se dalje u pomenutom oglasu.

Majstor za atmosferu i bakšiš

Stanko Nedeljković Bađi Foto: Printscreen/kurir

Inače, Bađi je decenijama poznat kao neko ko pravi neponovljivu atmosferu na privatnim slavljima. Zbog svog talenta i energije, često ga nazivaju jednim od rekordera po dobijenom bakšišu na estradi.

Jednom prilikom je ispričao da je na romskoj svadbi zaradio 300.000 evra bakšiša.

- Bilo je preko 300.000 evra bakšiša, ali to nije išlo muzičarima, već se vraćalo gazdi - objasnio je pevač. Muzičari su na takvim veseljima fiksno plaćeni, a domaćin je tom prilikom samo za muziku dao preko 200.000 evra, zakupio 280 soba i ukupno potrošio oko pola miliona evra.

Lepa Brena je, prema njegovim rečima, došla kao prava zvezda, sa obezbeđenjem, i za sedam otpevanih pesama uzela 50.000 evra pre nego što je otišla.

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21.06.2026. STARS SPECIJAL S02 EP 37 Izvor: Kurir TV