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Aleksnadra Nikolić umorila se od društvenih mreža i medija pa je u jednom trenutku potpuno nestala. Ugasila je profile na društvenim mrežama od kojih je i zarađivala. Aleksandra je očigledno rešila da se posveti svom privatnom životu i ćerki, a pre nekoliko meseci otkrila je kako sada izgleda njen život.

Prioriteti su se promenili

- Nije to bila svesna odluka da se povučem, već su se samo prioriteti promenili i mir mi je postao važniji od svega. Kamere nekada umeju da fale, ali ne po svaku cenu, jer sam naučila da uživam u tišini i to mi baš prija - rekla je Aleksandra Nikolić za "Blic", a onda i otkrila da li živi u nekoj drugoj zemlji, kako se i pisalo u medijima

- Iskrena da budem dosta toga se promenilo od kada se ne pojavljujem u javnosti, najviše toga iznutra jer sam postala smirenija, zrelija i fokusirana sam na prave vrednosti. U inostranstvu sam, ali veći deo vremena sam i u Beogradu, međutim stvarno često putujem i svuda me ima - rekla je ona.

Bivša učesnica "Zadruge" progovorila je i o odrastanju svoje ćerke Leone.

- Ona me je promenila iz korena, naučila me je strpljenju i bezuslovnoj ljubavi i tome da sve gledam jednostavnije i iskrenije. Svaki dan nešto novo od nje naučim. Nisam stroga majka, trudim se da sve sa ćerkicom rešavam razgovorom, desi se nekada da podviknem ako me ne sluša, ali prosto mislim da je mala i dalje i onda se trudim da joj objasnim kako sve funkcioniše i da je naučim pravim stvarima - iskrena je bila Aleksandra.

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram, Printscreen

Ljubav ni na mapi

Pričalo da je srećna u ljubavi, ali je situacija drugačija.

- Što se tiče ljubavi trenutno nemam mnogo vremena za istu, jer je moj život ispunjen obavezama i kada si majka prioriteti se jasno znaju. Danas mi je mnogo važnije da imam mir, nego po svaku cenu da budem u vezi. Nije lako pronaći pravog partnera nekoga ko razume moj tempo život, prošlost i odgovornost koju nosim. Ne zatvaram vrata ljubavi, ali je ne jurim, ako dođe prava osoba desiće se sve prirodno. Ne jurim ni za čim i smatram da će sve biti onako kako je Bog odredio - rekla je Aleksandra.

Evo od čega živi

- Imam biznis o kom ne bih pričala javno, jer to mi je više neka privatna stvar. Što se tiče zarade na TikToku nisam palila lajvove tamo već neko duže vreme, ali imam u planu da se u nekom narednom periodu ponovo uključim i na tu mrežu - rekla je ona početkom ove godine.