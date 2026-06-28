Slušaj vest

Goran Bregović je preko 30 godina sa Dženanom Sudžuk sa kojom ima tri ćerke.

Veliki zavodnik Dženanu Sudžuku upoznao je 1977. godine, a ona je tada imala samo 16 godina. Ljubav je planula na prvi pogled, a miljenik zena je rešio da se skrasi i ozvaniči njihov odnos 1993. godine. Od tada uživaju u skladnom braku, u kojem su dobili tri ćerke - Emu, Unu i Lulu.

Svadba je upriličena u Parizu, a kum na venčanju sa mladoženjine strane bio je Kusturica, dok je sa mladine strane kumovala Amila Sulejmanović, dugogodišnji prateći vokal Bjelog dugmeta.

Goran i njegova supruga imaju nekretnine širom sveta, a dve se nalaze u gradu gde su jedno drugom izgovorili sudbonosno "da". Ekipa Kurira jednom prilikom tokom boravka u Parizu, posetila je nekretnine koje su u vlasništvu bračnog para i tamo smo na veliku sreću imali prilike da razgovaramo sa njihovom komšinicom koja je rado govorila o komšijama

1/6 Vidi galeriju Goran Bregović ćerke Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Milos Tesic/ATAImages

1/6 Vidi galeriju Goran Bregović Foto: Kurir, Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Printskrin/Instagram, Damir Dervišagić

"To je brak na daljinu"

Ispred jedne od zgrada gde muzičar ima stan sreli smo stariju gospođu, koja nam se predstavila kao Selin i koja tvrdi da dobro poznaje Bregoviće.

- Goran je veliki umetnik. Jako je poštovan ovde. On dolazi ovde s vremena na vreme, nije ovde tako često kao nekad. Poslednji put sam ga videla pre nekoliko meseci, išao je na ručak u jedan restoran ovde u blizini koji baš voli. Dženana je stalno u ovom stanu, ovde živi i kad je potrebno odlazi za Beograd, pa se vraća. Sada je s ćerkama na moru u Crnoj Gori. Odmori su, pa je Pariz prazan. Njih dvoje su u braku na daljinu, što i ne treba da čudi kad je Goran stalno na putu. Dobro poznajem i ćerke. To su jako lepe, obrazovane i vaspitane devojke. Ema živi na relaciji Pariz-Beograd, a Una i Lula su ovde - zaključila je šarmantna gospođa Selin.

Nekretnine vredne 35 miliona

Goran Bregović, koji je donedavno imao 32 nekretnine, a sada jednu manje. Naime, muzičar je prodao vilu u Istanbulu koju je 2014. godine kupio, kako je Kurir ekskluzivno pisao, za koju je pre osam godina dao 2.000.000 evra.

Brega na Senjaku, jedno od najelitnijih beogradskih naselja, poseduje kuću koju je pazario 2018. godine, a kada ju je kompletno sredio, koristi je za iznajmljivanje. Poznato je da Goran poseduje dve vile u ovom delu grada. Njegove komšije su otkrile da u jednoj od njih živi kada je u Beogradu, ali i da je u prethodnih godinu dana muzičar pazario još dve nekretnine koje su trenutno u fazi sređivanja.

Popularni Brega poseduje vile, stanove i garsonjere i u Zagrebu i Parizu, na Crnogorskom primorju, Jahorinu, a procenjuje se da je za njih dao 35 miliona evra!

Vila na Jahorini je veličine 450 kvadrata i njena cena je na tržištu bila oko pola miliona evra.

Nekretnine kupovao jer se boji siromaštva

Brega je jednom prilikom izjavio da je pokupovao silne nekretnine iz straha od siromaštva.