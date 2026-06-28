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PevačicaMarijana Tomić umrla je u 39. godini nakon teške bolesti.

Ova vest objavljena je na Fejsbuk stranici "Muzičke legende Zrenjanina". Vest o Marijinoj smrti potresla je sve koji su je poznavali, koji se uveliko opraštaju od nje na društvenim mrežama.

Marijana je preminula u subotu, 27. juna, samo dan pred svoj 40. rođendan.

Pevačica Marijana Tomić bila je iz Zrenjanina. Od nje su se oprostili na Fejsbuk stranici "Muzičke legende Zrenjanina", ističući da je preminula prerano jer je bolest, nažalost, bila jača.

- Sa velikom tugom primili smo vest da nas je napustila naša koleginica, pevačica Marijana Tomić. Svojim glasom, osmehom i vedrim duhom godinama je ulepšavala mnoga slavlja i ostavila trag u životima ljudi koji su imali sreću da je poznaju - navodi se u objavi pa se nastavlja:

Foto: printscreen Facebook /Muzičke legende Zrenjanina

- Njena ljubav prema muzici bila je iskrena i nesebična, a uspomena na nju živeće kroz pesme koje je pevala i srca svih koji su je voleli. Posebno boli činjenica da nas je napustila samo dan pre svog 40. rođendana. Prerano je otišla, bolest je,nažalost, bila jača, ali će zauvek ostati deo muzičke porodice Zrenjanina.