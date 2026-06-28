Slušaj vest

Mina Kostić pre pet dana napustila je zdravstvenu ustanovu "Laza Lazarević" u pratnji svog partnera Maneta Ćuruvije Kaspera i njenim bratom. Od tada pa do sada javnost nije imala prilike da vidi pevačicu, ali je sada Kasper na društvenoj mreži Instagram pokazao kako uživaju.

Oni su beg od vrućine pronašli u hladovini van gradske vreve, a kako se može videti Mina deluje srećno. Uz fotografije Kaper se obratio vernim pratiocima: Volimo vas! - poručio je.

Foto: Print Screen

U Lazi Lazaravić bila 23 dana

Mina je krajem maja hospitalizovana zbog psihičkog i emotivnog iscrpljenja, a njeno stanje je u međuvremenu stabilizovano.

Prema našim informacijama, oporavak je tekao u dobrom smeru, zbog čega su lekari doneli odluku da pevačica nastavak lečenja sprovede van bolničkih uslova.

1/6 Vidi galeriju Mina izašla iz Laze Foto: Ilija Ilić

Mina Kostić je bolnicu napustila držaći brata za ruku. Bila je obučena sva u crnom, nosila je kačket i naočare. Pevačica je uspela da se obrati jednom rečenicom na pitanje novinara kako se oseća.

- Odlično sam - poručila je Mina, koja je potom ušla u "mercedes".

1/9 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Instagram, screenshot pink tv