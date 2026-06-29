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Dragica Radosavljević Cakana trenutno boravi na Kosovu i Metohiji, odakle se na veliki srpski praznik Vidovdan oglasila putem društvenih mreža. Muzička zvezda, koja je rodom sa naše južne pokrajne nikada nije krila koliko je vezana za zavičaj, odlučila je da upravo 28. juna poseti Gazimestan, jedno od najznačajnijih mesta srpske istorije. Sa ovog lokaliteta snimila je kratak video kojim se obratila svojim pratiocima.

00:41 Cakana na Gazimestanu Izvor: Instagram

- Dragi moji, pozdrav sa Gazimestana. Danas sam ovde na Vidovdan-rekla je pevačica u video-snimku koji je podelila na svom Instagram profilu.

Savladale je emocije

Objava je za kratko vreme izazvala veliki broj reakcija, a pratioci su joj u komentarima ostavljali poruke podrške, kao i čestitke povodom Vidovdana.

Poznato je da Cakana godinama sa posebnim emocijama govori o svom rodnom kraju, ističući da joj je Kosovo i Metohija zauvek ostalo u srcu. Zbog toga često koristi svaku priliku da obiđe mesta za koja je vežu uspomene, ali i da prisustvuje važnim događajima i obeležavanjima. Vidovdan za pevačicu ima posebno značenje, pa nije iznenađenje što je ovaj dan odlučila da provede upravo na Gazimestanu. Tokom boravka nije krila emocije, a kratkim obraćanjem pokazala je koliko joj znači što se nalazi na mestu koje za srpski narod ima veliki istorijski i duhovni značaj.

1/5 Vidi galeriju Cakana otputovala u rodni kraj Foto: Nemanja Nikolić, Damir Devišagić, Kurir Televizija

Pevačica je u više navrata govorila da je ponosna na svoje poreklo i da se rado vraća na Kosovo i Metohiju kada god joj obaveze to dozvole. U intervjuima je isticala da je detinjstvo provedeno u rodnom kraju ostavilo neizbrisiv trag u njenom životu, zbog čega svaka poseta za nju predstavlja poseban emotivni trenutak.