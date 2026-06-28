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Andreana Čekić i Slađa Alegro godinama su bile dobre prijateljice. Međutim, u jednom trenutku je sve puklo, a razlog se naslućivao godinama.

"Mešala mi se u privatni život"

Tek nedavno istina je isplivala u javnost, a sve je otkrila jedna od akterki ove priče, Andreana Čekić. Na pitanje šta je razlog prekida prijateljstva, pevačica je odmah dala odgovor.

- Zato što mi se mešala u privatni život, a ja to ne dozvoljavam - rekla je kratko u emisiji Amidži šou.

S druge strane, Slađa je jasno poručila da ne razmišlja o pomirenju, naročito nakon Andreanine izjave.

1/6 Vidi galeriju Andreana Čekić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Printscreen/Instagram

"Ne bih joj pružila ruku"

- Ne znam, to uopšte nije važno. Kao što bi rekao Andrija Milošević: "Da li je ona zdrava?" Jeste. Izbacila je nove pesme, neka joj je sa srećom - rekla je pevačica.

Na pitanje da li bi nakon svega pružila ruku Andreani, bila je izričita:

1/5 Vidi galeriju Slađa Alegro ukrstila glas sa koleginicom Foto: Petar Djordjevic, Printscrean, Printscreen

- Ne planiram ništa, a pogotovo ne razgovor na tu temu. Zaista nema potrebe, najiskrenije.

Podsetimo, kako se ranije pisalo, njih dve su prekinule kontakt u vreme kada je Andreana bila u vezi sa menadžerom Markom Miloševićem, koju njena tadašnja drugarica Slađa nije podržavala.