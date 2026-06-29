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Muzika nisu samo emocija i uspomene, već i naznaka za nešto što će se desiti. Mnogi pevači su pričali kako nisu ni slutili da će se reči nekih pesama koje su otpevali kasnije obistiniti.

Sudbina je, izgleda, napisala scenario pevačici Goci Stojićević. Te 1984. verovatno nije ni slutila da će reči pesme "Pusti me da nađem srcu lek" na neki način i zaista opisati njen život. Godinama nakon što je otpevala ovu pesmu Goca se razvela od supruga posle 39 godina braka.

Tu pesmu nikad ne izvodi

Jelena Karleuša je imala velike ljubavi koje su prošle neslavno. Iako su mnogi mislili da će brak s Duškom Tošićem opstati, ni to se nije desilo, pa se priča o njenom ljubavnom životu poklapa sa stihovima pesme "Sudbinu poreci", koju je napisala Marina Tucaković 1998.

Zanimljivo je to da Jelena gotovo nikada ne izvodi ovu pesmu na svojim nastupima. Ipak, ona tvrdi da najveću ljubav dobija od porodice, prvenstveno svojih ćerki, kao i od vernih fanova.

1/6 Vidi galeriju Estrada Foto: ATAIMAGES, Kurir, Marko Karović

Mnogi se pronalaze u pesmama Svetlane Cece Ražnatović, a svaka od njih nosi posebnu poruku i emociju. Zanimalo nas je da li je i ona imala neke proročke pesme.

- Sve su mi priročke, pre ili kasnije - rekla je Ceca za emisiju "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 16 sati na Kurir televiziji.

Mina Kostić je izašla iz psihijatrijske ustanove "Dr Laza Lazarević". Pojedini tvrde da je tamo završila zbog lomova u ljubavi tokom prethodnih godina, a neke od njih je otpevala u svojim pesmama. Mina je sada dobro, ali ne znamo šta je bilo na umu Marini Tucaković kada je za Minu pisala pesmu "Muziku pojačaj". Iako su Minu povezivali s tekstom ove pesme, pevačica to nikada nije potvrdila.

Cveta ljubav

Aleksandar Milić Mili napisao je pesmu "Apsolutna ljubav", koja je svakako posvećena njegovoj supruzi, a njihova ljubav i dalje traje.

- Verovatno je bilo proročkih pesama, ali ne mogu sad da se setim. A za pesmu "Apsolutna ljubav", kao što vidiš, ljubav i dalje cveta - rekao je Mili pred kamerama Kurir televizije.

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I Lepa Brena je imala proročke pesme. Krajem osamdesetih pričalo se da jedino šeik može da spase tadašnju Jugoslaviju, koja je zapala u krizu. Ali dolaskom šeika u Srbiju nekoliko decenija kasnije možemo reći da ga je Brena na neki način prizvala svojim hitom "Šeik".

Nakon saobraćajne nesreće u kojoj je poginula Silvana Armenulić, pričalo se da je sebi predvidela tu stravičnu sudbinu jer je otpevala pesmu "Šta će mi život".

05:14 Da li su ove pesme bile proročke? Sudbine poznatih pevača koje i danas intrigiraju Izvor: Kurir televizija

"Tea je veštica"

Mnogi su i smrt Džeja Ramadanovskog povezali s njegovom pesmom "Nedelja", jer je pevač baš na taj dan preminuo.

Pesma Tošeta Proeskog "Igra bez granica" navodno je nagovestila njegovu sudbinu. I Tea Tairović imala je proročku pesmu.

- Meni se to nije desilo, a Tei više puta. Ona je veštica - kaže njena drugarica i koleginica Sanja Vučić.

Izrael i Palestina godinama nisu u ljubavi, ali je primirje te dve zemlje prestalo malo nakon što je Tea objavila ovu pesmu. Nakon haosa koji je ponovo zadesio te dve zemlje, Tea je promenila tekst i ponovo ju je snimila, ali pod nazivom "Španija i Argentina".

1/6 Vidi galeriju Estrada Foto: Andreja Damnjanović, Kurir

Naši tekstopisci su očigledno ponekad proroci koji kroje tuđe živote.

- U svakoj pesmi imam nešto svoje. Dešavalo se da ti stihovi nekako nagoveste neke stvari koje će mi se desiti, kao što je pesma "Treba vremena da zaboravim te ja, svaki dan naše ljubavi..." - rekla nam je Ana Bekuta.