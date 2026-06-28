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Voditeljka Dušica Jakovljević pohvalila se velikim životnim uspehom - postala je vlasnica luksuznog stana u Beogradu, a sada je i pokazala zgradu u kojoj će se uskoro useliti.

Vidno uzbuđena zbog novog životnog poglavlja, Dušica nije krila sreću, ističući da iza nje stoje godine rada i truda.

- Red je da završimo ovu televizijsku sezonu sa novim počecima - poručila je voditeljka.

Kako je otkrila, u novi dom trebalo bi da se useli već za mesec dana, a posebno ju je oduševio moderan koncept zgrade i napredna tehnologija kojom će biti opremljena.

- Za jedno mesec dana mislim da ću biti tu, samo treba da bude gotova cela zgrada sa propratnim objektima, biće tu teren za padel, park... Odlučila sam da uđem u stan ranije. Kada sam upoznala ekipu koja stoji iza celog projekta, kada su mi objasnili da je reč o tom smart sistemu, sve je na touch, ulaziš u zgradu, pa imaš prepoznavanje lica, neće moći svako ni da uđe... Ja sam rekla - pa ja to moram da imam! Govorili su mi neki ljudi usput: "Zašto uzimaš baš toliki stan, šta će ti toliko", pa sa zadrškom: "Dobro, ali što nisi manju kvadraturu"... Znala sam da kad budem definitivno ulazila u tu priču i budem kupila taj svoj prvi stan, da želim da mi pukne i pogled, kada uđem negde da kažem: "E, ovo sam ja napravila".

Foto: Premijera vikend specijal

Voditeljka se osvrnula i na brojne natpise koji su je godinama pratili u medijima, pa je kroz osmeh poručila da joj je možda baš sve to pomoglo da ostvari ovaj veliki cilj.

- Posle svih ovih godina u kojima se toliko pisalo, pričalo, polemisalo, komentarisalo na društvenim mrežama, pa ispod onih tekstova... Možda su mi i svi ti tekstovi zaradili ovaj stan (smeh). Navikli smo mi da budemo u žiži, nekada je to bolno, nekada iz tog bola i teških momenata shvatimo koliko smo snažni, posebno mi žene, u kriznim situacijama smo plodonosne - rekla je u Premijeri vikend specijal

Dušica je još jednom potvrdila da se useljenje bliži.

1/10 Vidi galeriju Dušica Jakovljević Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Pink, Printscreen/Instagram

- Za jedno mesec dana sam tu, useljavam se. Mislim da je ovo samo početak.

Posebno je naglasila da je nekretninu kupila potpuno sama i da je doživljava kao najveću investiciju za sebe i svoju decu.

- Kupila sam stan sama, apsolutno sama. Zamisli sada da treba da dođe neki momak tu, gde sam ja kupila, u moju posteljinu, krevet, tu da mi provodi vreme?! – rekla je kroz smeh, pa nastavila:

- Šalili smo se... Ovo je nešto što pripada meni i mojoj deci, što će njima biti polazište za dalji život, mesto gde Anđela treba da uči, da ima svoju privatnost, Ognjen takođe. Anđela upisuje fakultet, nadam se da ću imati lepe vesti iduće nedelje.