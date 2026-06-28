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Pop zvezda Milica Pavlović ponovo je pomerila granice na domaćoj muzičkoj sceni lansiranjem svog šestog studijskog albuma pod nazivom "Caka".

U iskrenom i emotivnom razgovoru Milica je otkrila tajnu svog uspeha, progovorila o finansijskim izazovima i pozajmicama, saradnji sa preminulom autorkom Ljiljanom Jorgovanović, ali i o tome zašto od svih saradnika strogo zahteva potpisivanje ugovora o poverljivosti.

Na samom početku Milica ističe da na novom projektu nije igrala na sigurno, već je slušala isključivo svoj instinkt.

Sa setom o Ljilji Jorgovanović

- Ne mogu da odvojim jednu pesmu od druge zato što ni album nije rađen tako da ima provereni recept, već je apsolutno rađen sa prefiksom "ne zanima me šta bilo ko misli". Želim pesme koje traju ne samo dva minuta, nego više od dva minuta, pojedine traju čak i pet. Želim najbolje autore za koje ja smatram da postoje na tržištu, od Fivosa do Vladimira Uzelca, Braje, Dekija Kostića. Želim najbolju vizuelnu ekipu, najbolje manekene, najbolje plesače i ostalo, a na vama je da sudite - rekla je Milica.

Veliki deo pesama na albumu potpisuje čuvena Ljiljana Jorgovanović. Milica je sa velikom setom i ponosom govorila o ženi koja joj je bila mnogo više od saradnika:

1/4 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Petar Aleksić

- Ljiljana Jorgovanović je pisala za mene punih osam godina i ona meni nije bila samo saradnik, ona je meni bila prijatelj. To mislim da već svi dobro znaju i zato su i izlazili takvi tekstovi i takve interpretacije. Evo, na ovom albumu, po drugi put, Ljiljana Jorgovanović je producirala moj vokal. Ovde je to slučaj sa pesmom "Voli ga i ti", a prethodno je to bilo na pesmi "Praštaj". Kroz karijeru sarađivala sam i sa Marinom Tucaković i to je bila zaista fantastična saradnja, ali Ljilja je sestra mojoj duši, sestra mom biću. Osećala me je kao i ja nju i niko ne treba da zameni Ljiljanu Jorgovanović - priznaje pevačica.

Dirljiv gest

Milica je otkrila i dirljiv gest njenih kolega tekstopisaca koji su dovršavali Ljiljanine započete tekstove.

- Ono što je jako interesantno jeste to da kada smo pozvali Aleksandru Milutinović i Aleksandra Tomića, bilo je tu dosta melodija koje je ona započela. Ja nisam želela da skinem, na primer, te strofe ili te refrene, zato što ne želim, prosto, to je deo njene duše i ja i ona smo planirale tako taj album. I kada smo Vlada Uzelac i ja pozvali te tekstopisce, svi su imali jednu rečenicu, a to je bila: "Mi ne želimo novac. Mi želimo samo da nastavimo tamo gde je Ljiljana stala". Toliko cene to što je ona radila svih ovih godina i cene to što sam baš njih pozvala da budu uz nju, jer i ja ne mogu svakog da pozovem. Tako da mogu ja do sutra da pričam o Ljiljani. Neka dela govore. Ona je zauvek u mojoj duši. Ja ću vam samo reći da ne brinete, ostavila je ona meni nešto u amajliju. Znači, ovo nisu poslednje pesme - otkrila nam je Milica.

1/7 Vidi galeriju Milica Pavlović na promociji novog albuma "Caka" Foto: Petar Aleksić

Poznato je da Milica ulaže basnoslovne sume u svoje projekte, a sada je otkrila kako je zbog albuma "Boginja" i pesme "Mogla sam" nekada molila grčkog producenta Fivosa za plaćanje na rate, kao i to da i danas finansijski balansira.

Kredit

- Za album "Zauvek" sam digla kredit. A za album "Boginja" sam se toliko istrošila oko tih pesama, jer je po prvi put tada Fivos sarađivao sa mnom, i sećam se da sam od njega tražila da mi da u dve rate da platim pesmu "Mogla sam". Njemu je to bilo prečudno, u stilu: "Ali ti se meni toliko sviđaš kao osoba i karakter..." Verujem da ga nikad u životu niko nije pitao da u ratama plati jednom velikom Fivosu, svetskom producentu iz Grčke. Mislim da sam ga tu, da kažem, i kupila, bez želje da nešto izmanipulišem, nego jednostavno, nemam. Mogu samo da te pitam, ništa ne gubim ako pitam - otkrila je Pavlovićeva za Alo.

Na pitanje da li i danas pozajmljuje novac i da li je pokrila minuse, Milica je kroz smeh priznala.

- Mislite da ne pozajmljujem novac? Kredit ne dižem, ali se vrlo, vrlo poslužim nekim pozajmicama. Pogledajte vi koji su autori na albumu, pogledajte vizuelni identitet albuma, mislim niko neće raditi gratis.

Ugovori

Mnoge je zanimalo zbog čega Milica insistira na potpisivanju ugovora sa svim saradnicima i da li se plaši novih afera poput onih sa pesmama "Provereno" i "Kidaš me":

- Ne znam zašto je to tema koja tako zvuči malo "veštičije", kao ja sam veštica i ja zahtevam ugovore, kada mislim da je u svetu to i te kako normalna stvar. Ljudi moraju biti svesni, a svesni su i te kako svi moji saradnici, i verujte mi da niko nema problem da potpiše, čak i ne pogledaju ugovor. Stalno se zezam: "E, ti si mi dao kuću, ti onaj stan na Vračaru, a ti...", jer bukvalno ljudi samo okrenu i potpišu. To je zaista veliko poverenje usmereno ka meni, ali i ja njima izuzetno verujem, sve ih cenim i oni znaju da ja u životu ne bih uradila nešto što ne bih volela da se meni uradi. Potičem iz takve kuće, iz takvog kraja, da jednostavno za mene su reč i poverenje nešto veliko i značajno - započela je Milica, pa je zatim priznala i zašto insistira na tome toliko.

1/6 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Nikola Radisic

- Ljudi moraju shvatiti, pojedini kojima ovo zvuči rogobatno i nepotrebno, da ja ulažem ogromnu količinu novca. Prvo u jedan album, evo konkretno u album "Caka". Zatim, tu je brdo ideja, od tekstova, melodija, do tog vizuelnog dela, i meni zaista ne treba da se desi neko ko će snimiti neki kadar ili da mi procuri neki tekst ili melodija. Ja radim na tome dve godine, trudim se i toliko sam srcem u svemu tome, i da na kraju neko iskoristi tu ideju i da je što je najgore ne realizuje na način na koji treba da se realizuje. Taj stres ne mogu i ne želim. Kao što rekoh, mislim da je u svetu sasvim normalno da ljudi potpisuju NDA ugovore - ističe Milica.

U album navodno uložila 400.000 evra

Na društvenim mrežama pojavila se informacija da je projekat "Caka" koštao preko 400.000 evra. Milica je oštro i tajanstveno prokomentarisala ove navode.

- Ne znam ko bi smeo da izgovori cifru koliko sam ja platila album. Meni svi imaju NDA ugovore! Mene baš zanima osoba koja se usudila da kaže koliko košta album. Ne kažem ni da je to tako, ni da nije, ni da je manje, ni da je više, prosto nema šanse da je neko izgovorio cifru. Mislim da su to neka nagađanja na mrežama, ali sada mi je bezvezno i da pričamo o bilo kakvoj cifri - rekla je Pavlovićeva.

Za sam kraj, muzička zvezda je otkrila da li pred velike uspehe pomisli na svoju baku i deku, koji su je odgajali, i šta bi joj oni danas rekli

Foto: ATA images

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- Budim se i ležem sa tim da su oni meni u mislima, da ja porazgovaram sa njima. Znam da su tu, znam da mi daju podršku, znam da mi daju krila najveća na svetu, najšira moguća. I to je sve što imam da kažem na ovo pitanje - zaključila je Milica.

Kurir/Alo