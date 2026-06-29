Slušaj vest

Lidija Vukićević već godinama važi za jednu od najatraktivnijih žena na domaćoj javnoj sceni, a svojim najnovijim fotografijama još jednom je dokazala da vreme za nju kao da je stalo. Glumica je na društvenim mrežama podelila fotografije na kojima pozira u elegantnoj kratkoj kombinaciji koja je u prvi plan istakla njene vitke i zategnute noge. Mnogi su primetili da bi na njenoj figuri i izgledu mogle da joj pozavide i znatno mlađe dame.

WhatsApp Image 2026-06-28 at 16.25.13.jpeg
Foto: Printscreen/Instagram

Glumica, koja je zakoračila u sedmu deceniju života, još jednom je pokazala da negovan izgled, samopouzdanje i harizma ne poznaju godine. Komentari ispod objave nizali su se jedan za drugim, a pratioci nisu krili oduševljenje.

"Lidija, vi ne starite", "Kako je moguće da ovako izgledate?", "Sve ste lepši kako godine prolaze", "Noge za desetku", "Mnoge mlađe mogu samo da vam pozavide", bili su samo neki od komentara koji su se našli ispod fotografija.

Provokacija

Lidija nikada nije krila da vodi računa o sebi i da negovan izgled dolazi kao rezultat discipline i zdravih životnih navika. Ipak, često ističe da su pozitivan duh, osmeh i zadovoljstvo sobom jednako važni kao i fizički izgled.

Zna kako da skrene pažnju

Glumica voli da zavodi Foto: Kurir, Kurir Televizija, Privatna Arhiva

Tokom bogate karijere važila je za jednu od najlepših domaćih glumica, a čini se da se taj status nije promenio ni decenijama kasnije. Naprotiv, mnogi smatraju da danas izgleda bolje nego ikada, a svaka njena nova objava na društvenim mrežama izazove lavinu komplimenata.

Da su godine zaista samo broj, Vukićevićeva potvrđuje iznova i iznova. Samouverenim stavom, prepoznatljivim stilom i besprekornim izgledom pokazuje da lepota nema rok trajanja, a njene fotografije redovno privlače veliku pažnju javnosti.

Ne propustiteStars"NIKADA NISAM DOZVOLILA DA U MOJOJ KUĆI BUDE NEKO SA KIM ĆU DA LEGNEM U KREVET" Lidija Vukićević prvi put otvoreno o dečku: Ne viđam ga svaki dan!
WhatsApp Image 2026-03-04 at 12.18.15.jpeg
StarsLIDIJA VUKIĆEVIĆ NEKADA JE BILA VODITELJKA GRANDA! Glumicu znate po njenim ulogama, a malo ko je pamti iz ovog formata: Evo kako je izgledala (FOTO)
Lidija Vukićević
Stars"MOJA DECA NISU MAMINI SINOVI" Lidija Vukićević iskreno o životu nakon razvoda: Mnogo sam se borila i nije mi bilo teško...
image3.jpg
StarsLIDIJA VUKIĆEVIĆ OTKRILA ŠTA NE SME DA SE NAĐE NA STOLU NA VELIKI PETAK I USKRS: U pitanju je deo escajga koji se koristi za jelo
Lidija Vukićević u emisiji Pusti brigu

01:01:46
28.06.2026. STARS SPECIJAL S02EP38 Izvor: Kurir TV