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Lidija Vukićević već godinama važi za jednu od najatraktivnijih žena na domaćoj javnoj sceni, a svojim najnovijim fotografijama još jednom je dokazala da vreme za nju kao da je stalo. Glumica je na društvenim mrežama podelila fotografije na kojima pozira u elegantnoj kratkoj kombinaciji koja je u prvi plan istakla njene vitke i zategnute noge. Mnogi su primetili da bi na njenoj figuri i izgledu mogle da joj pozavide i znatno mlađe dame.

Foto: Printscreen/Instagram

Glumica, koja je zakoračila u sedmu deceniju života, još jednom je pokazala da negovan izgled, samopouzdanje i harizma ne poznaju godine. Komentari ispod objave nizali su se jedan za drugim, a pratioci nisu krili oduševljenje.

"Lidija, vi ne starite", "Kako je moguće da ovako izgledate?", "Sve ste lepši kako godine prolaze", "Noge za desetku", "Mnoge mlađe mogu samo da vam pozavide", bili su samo neki od komentara koji su se našli ispod fotografija.

Provokacija

Lidija nikada nije krila da vodi računa o sebi i da negovan izgled dolazi kao rezultat discipline i zdravih životnih navika. Ipak, često ističe da su pozitivan duh, osmeh i zadovoljstvo sobom jednako važni kao i fizički izgled.

Zna kako da skrene pažnju

1/5 Vidi galeriju Glumica voli da zavodi Foto: Kurir, Kurir Televizija, Privatna Arhiva

Tokom bogate karijere važila je za jednu od najlepših domaćih glumica, a čini se da se taj status nije promenio ni decenijama kasnije. Naprotiv, mnogi smatraju da danas izgleda bolje nego ikada, a svaka njena nova objava na društvenim mrežama izazove lavinu komplimenata.

Da su godine zaista samo broj, Vukićevićeva potvrđuje iznova i iznova. Samouverenim stavom, prepoznatljivim stilom i besprekornim izgledom pokazuje da lepota nema rok trajanja, a njene fotografije redovno privlače veliku pažnju javnosti.