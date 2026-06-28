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PevačicaEdita Aradinović sitno broji do porođaja. Ona uživa u drugom stanju i s nestrpljenjem čeka dan kada će postati mama.

Pevačica viš ne nastupa, ali se nije povukla iz javnosti, jer je veoma aktivna na društvenim mrežama. Sada se oglasila iz svog stana, a pored nekoliko fotografija objavila je i svoj selfi na kojem je u donjem vešu obučena, a njen trudnički stomak je u prvom planu. 

Inače, ona se rokom drugog stanja bavi i izgradnjom kuće na Avali u koju će se preseliti sa bebom čim bude gotova. 

- Stvarno ludo doba, Čestitke svima koji su malo ludi - napisala je Edita Aradinović u opisu fotografije.

Pokazala je i kakva je kolica kupila z abebu, ali i torbu za porodilište:

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Edita Aradinović Foto: Printscreen Instagram

- Još da spakujem torbu za porodilište i Bog da me vidi - napisala je.

Podsetimo, Edita je na društvenim mrežama pokazala plac na kojem planira izgradnju, a prema objavama se pretpostavlja da će buduća vila imati i bazen.

Edita je već obišla lokaciju i održala važan sastanak sa arhitektom kako bi dogovorila sve detalje oko svog budućeg doma na ovoj atraktivnoj lokaciji nadomak Beograda.

O svemu tome, ona je govorila u videu na Instagramu.

Edita Aradinović
Edita Aradinović Foto: Printscreen Instagram

- Danas je jedan od onih težih dana, međutim, imam toliko obaveza da nemam kad da mislim o tome kako se osećam. Možda u ovom procesu i vi meni budete od pomoći a možda i ja vama. I da biću naporna nekad, jer će ovaj proces trajati godinu dana ali biću zabavna obećavam - napisala je ona.

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Edita Aradinović Izvor: Instagram/editaaradinovic