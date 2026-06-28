Slušaj vest

PevačicuJovanu Nikolić nemamo priliku često da vidimo u javnosti. Ovog puta viđena je sa ćerkama na beogradskom aerodromu.

Dok njene koleginice dolaze umorne sa nastupa u inostranstvu, kod nje je drugačija situacija. Došla je na aerodrom kako bi decu ispratila u kamp. Jovana Nikolić Mišković iako je imala hitove, nakon što je postala mama odlučila je da napusti estradnu scenu.

U javnosti je retko viđamo, tek na nekim događajima koje organizuju njeni prijatelji. Ipak, supruga Marka Miškovića ovog puta nije prošla neprimećeno. Mnogi su konstatovali da je za nju vreme stalo, te da se nije promenila od momenta kada je punila novinske stupce.

- Idemo u kamp dečiji. Vodimo decu. Ja ne radim, ja se bavim decom - rekla je kratko, a na pitanje da li je teže nastupati ili čuvati decu, rekla je:

Jovana Nikolić Foto: M.M./ATAImages

- Ne znam, ja ne pevam, ali verujem da je i jedno i drugo teško na svoj način, ali ima svoje prednosti.

Podsećamo, Jovana Nikolić u braku je sa biznismenom Markom Miškovićem od 2015. godine. Jovana i Marko su u braku dobili dve ćerke Antoninu i Reu, kojima je pevačica maksimalno posvećena.

Nju je javnost mogla da vidi sa sestrom Mašom na jednom od koncerata Marije Šerifović. nedavno je prisustvovala i promociji pesme Jovane Pajić.

Ne propustiteStars"PAJIĆKI JE LAKŠE KAD IMA MARIJU" Jovana Nikolić Mišković o odnosu koleginica, pa otkrila šta joj muž inače poručuje: Najveći mi je kritičar... (FOTO,VIDEO)
jovana_pajic_02062026_0020.JPEG
StarsSRBIN JE OTKRIO BREDA PITA, A OD HOLIVUDA NIJE DOBIO NI DINAR! Niko ne zna da je ON otac ove srpske PEVAČICE
profimedia0488737357.jpg
Stars"TO JE BILA MOJA PREKRETNICA" Emotivni govor Jovane Pajić na proslavi oduševio prisutne! Evo ko je sve došao: Sa Prijom šapuće, Miškovićeva snaja zasenila sve
image00001.jpeg
StarsSRCE JOJ JE SLOMLJENO: Jovana Nikolić oglasila se SKRHANA BOLOM nakon smrti oca, čuvenog reditelja BOŽIDARA NIKOLIĆA(FOTO)
gdsgdsgd.jpg

01:01:46
28.06.2026. STARS SPECIJAL S02EP38 Izvor: Kurir TV