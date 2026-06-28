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PevačicuJovanu Nikolić nemamo priliku često da vidimo u javnosti. Ovog puta viđena je sa ćerkama na beogradskom aerodromu.

Dok njene koleginice dolaze umorne sa nastupa u inostranstvu, kod nje je drugačija situacija. Došla je na aerodrom kako bi decu ispratila u kamp. Jovana Nikolić Mišković iako je imala hitove, nakon što je postala mama odlučila je da napusti estradnu scenu.

U javnosti je retko viđamo, tek na nekim događajima koje organizuju njeni prijatelji. Ipak, supruga Marka Miškovića ovog puta nije prošla neprimećeno. Mnogi su konstatovali da je za nju vreme stalo, te da se nije promenila od momenta kada je punila novinske stupce.

- Idemo u kamp dečiji. Vodimo decu. Ja ne radim, ja se bavim decom - rekla je kratko, a na pitanje da li je teže nastupati ili čuvati decu, rekla je:

1/6 Vidi galeriju Jovana Nikolić Foto: M.M./ATAImages

- Ne znam, ja ne pevam, ali verujem da je i jedno i drugo teško na svoj način, ali ima svoje prednosti.

Podsećamo, Jovana Nikolić u braku je sa biznismenom Markom Miškovićem od 2015. godine. Jovana i Marko su u braku dobili dve ćerke Antoninu i Reu, kojima je pevačica maksimalno posvećena.

Nju je javnost mogla da vidi sa sestrom Mašom na jednom od koncerata Marije Šerifović. nedavno je prisustvovala i promociji pesme Jovane Pajić.